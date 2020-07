Herec Matthew McConaughey vydá svou první knihu. Nabídne poezii, modlitby a motivační citáty

LOS ANGELES Populární hollywoodský herec Matthew McConaughey se stal spisovatelem. Ve své knize Greenlights (Zelená světla) přiblíží čtenářům svůj život. „Nebude to tradiční autobiografie,“ varuje. V anglickém originále kniha vyjde 20. října.

Sympatický McConaughey dostal svou první roli v mysteriózním seriálu Nevyjasněné záhady, kde ztvárnil oběť šíleného vraha. V profesním životě ale žádnou obětí nebyl. Filmový průmysl mu šel na ruku a herec se zviditelnil hlavně jako osudový muž v romantických komediích typu Svatby podle Mary, Jak ztratit kluka v 10 dnech nebo Bejvalek se nezbavíš.

Později přesedlal na vážné role a zazářil například v oceňovaném seriálu Temný případ (True Detective). Za roli ve filmu Klub poslední naděje (2013) získal i Oscara.

Teď to chce zkusit i v knižním světě. Mcconaughey podle svých slov znovu pročítal své deníky a do knihy Greenlights z nich vytáhl to, co by mohlo být pro čtenáře zajímavé.

„Věci, které jsem viděl a zažil, mé vzestupy i pády, úspěchy i prohry, příběhy, lidé, místa, básně, modlitby, předpisy na léky a pořádná dávka samolepek z nárazníků,“ avizuje herec ve videu na sociální síti Instagram.