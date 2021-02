Britská herečka Judi Denchová přichází o zrak. Vždycky se najde cesta, jak pokračovat, svěřuje se

LONDÝN Herečka Judi Denchová se svěřila s tím, že trpí makulární degenerací a přichází o zrak. Připustila ale, že nechce přestat hrát, i kdyby jí s učením filmových replik měli pomoct přátelé.

Své potíže se zrakem herečka popisovala na charitativní online akci pořádané londýnskou nadací Vision (Vision Foundation). Denchová vše podala s humorem, když zažertovala, že na ji problém upozornili její kolegové, když repliky recitovala špatným směrem otočená k forbíně.

„Nakonec si najdete cestu, jak zvládnout i to, co vám nejdříve přijde velmi těžké. Musela jsem si najít jiné cesty, jak se učit scénáře. Jednou z nich je i prosit mé přátele, zda by mi repliky nečetli stále dokola a dokola. Doufám, že si nikdo nevšimne, v kolika replikách budu nakonec dočista plavat!“ žertovala.



Dnes již 86letá herečka prozradila, že makulární degenerací trpěla i její matka. Toto vážné onemocnění postihuje sítnici, konkrétně takzvanou žlutou skvrnu (makulu). Velmi často vede k úplné ztrátě zraku. Trpí jím zhruba 30 milionů lidí na celém světě. Většinou se ale jedná o věkově podmíněnou formu, jež postihuje jen starší osoby.

Judi Denchová je britská filmová a divadelní herečka. V roce 1998 získala Oscara za vedlejší roli ve filmu Zamilovaný Shakespeare. V roce 2005 byla oceněná Řádem britského impéria. Celosvětově se stala známou i díky své roli M ve filmové sáze o agentovi 007. V roce 2011 byla čestným hostem na filmovém festivalu v Karlových Varech.

Je stále aktivní, její poslední film Šest minut do půlnoci (Six Minutes to Midnight) se ještě ani nedočkal premiéry.