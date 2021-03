‚Vraťte nám umění!‘ Herečka se na předávání cen César svlékla donaha kvůli zavřeným divadlům

Paříž Herečka Corinne Masierová se při pátečním předávání francouzských filmových cen César vysvlékla na jevišti donaha na protest proti dlouhodobému uzavření divadel a kin kvůli pandemii nemoci covid-19. Na prsou měla napsané heslo „bez kultury není budoucnost“ a na zádech vzkaz „vrať nám umění, Jeane“ adresovaný premiérovi Jeanu Castexovi.

Sedmapadesátiletá Masierová, která měla předat ocenění za nejlepší kostým, si na slavnostní večer vzala na sebe oslí kůži a krví potřísněné šaty, které si před zraky přítomných ze sebe svlékla, uvedl zpravodajský server BBC News.



Francouzská obdoba Oscarů bývá v běžných dobách největší událostí francouzského filmového kalendáře, v letošním roce se ale slavnostní večer odehrál v omezeném rozsahu - akce se účastnili pouze nominovaní a předávající cen.

Umělci se bouří proti vládě

Přístup francouzské vlády k řešení koronavirové krize odsoudila již při zahajovací řeči moderátorka večera a jedna z nejznámějších francouzských komiček Marina Foisová. Kritizovala mimo jiné ministryni kultury Roselyne Bachelotovou a podivila se, že si během krize našla čas na napsání knihy. „Ztrácím ve vás důvěru,“ řekla.

„Moje děti můžou jít do Zary, ale do kina ne... je to nepochopitelné,“ prohlásil s poukazem na oblíbený oděvní řetězec Stéphane Demoustier, když přijímal cenu za nejlepší scénář podle předlohy.

Hercům, hudebníkům a dalším umělcům dochází trpělivost s francouzskou vládou, která odmítá stanovit termín pro znovuotevření divadel, kin, muzeí, galerií a koncertních síní. „Omezili pohyb mladých lidí, zavřeli naše kina a divadla a zakázali koncerty, aby mohli otevřít kostely,“ postěžovala si Foisová.

Kina jsou podle BBC ve Francii uzavřena již déle než tři měsíce a šíření koronaviru se podobně jako v dalších evropských zemích nedaří zastavit. Počet lidí, kteří se ve Francii od začátku nynější pandemie nakazili koronavirem, tento týden překročil čtyři miliony. S covidem-19 zemřelo už více než 90 000 lidí.

Francouzskou filmovou cenu César pro nejlepší film získal v noci na sobotu snímek Adieu les cons (Sbohem blbci) režiséra Alberta Dupontela. Dupontel si rovněž odnesl cenu pro nejlepšího režiséra.