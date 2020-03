Hibernaci zvládáme a plánujeme do budoucna, tvrdí ředitel Galerie Rudolfinum Nedoma

PRAHA Víc než na umění bychom měli v tuto chvíli myslet na nemocné a na lidi, kteří jim pomáhají, říká ředitel Galerie Rudolfinum Petr Nedoma. Galerie podle něj zvládá přechod do stavu hibernace bez potíží.

LN: Česká vláda nařídila kvůli koronaviru uzavřít všechny galerie a muzea. Jak jste na podobné případy připraveni?

Na koronavirus nebyl připraven patrně nikdo. Nicméně přechod na hibernaci činnosti jsme zvládli bez potíží. Pilně pracujeme na přípravě dalších výstav pro letošní rok.

LN: Co se bude dít s výstavami Michaëla Borremanse The Duck a s Olympií Davida Claerbouta?

V tuto chvíli se nemůže dít nic, vše je uloženo ve vysoce střežených prostorech. Výstavy byly plánovány do 12. dubna, ovšem nyní netušíme, zda v té době už bude pokračovat normální provoz, tedy třeba jestli bude možné zorganizovat zpětný transport, zvláště když jsou nyní zavřené hranice.

LN: Na webu jste zveřejnili videorozhovor s Borremansem. Je o něj mezi lidmi zájem a budete v takových akcích pokračovat?

Ano, na webu www.galerierudolfinum.cz máme pro veřejnost připraveny materiály i k uplynulým výstavám. Postupně na ně budeme upozorňovat také přes naše sociální sítě.

LN: Jak vám v této chvíli pomáhají sociální sítě Facebook a Instagram?

I když nyní nelze navštívit výstavy v Galerii Rudolfinum ani edukační a vzdělávací centrum Artpark, život jde dál. Právě sociální sítě jsou nyní výbornou možností, jak zůstat v kontaktu s našimi návštěvníky. Kromě videí, fotografií děl z výstavy a dalších informací jsme pro ně připravili například i soutěže o katalogy nebo tipy, jak trávit čas s dětmi a dozvědět se více o současném umění.

LN: Jste v kontaktu s galeriemi v zahraničí? Jak to řeší ony?

V celém západním světě je situace podobná jako u nás, všechno se zavírá, ovšem detaily jsem nezjišťoval.

LN: Vaším zřizovatelem je ministerstvo kultury. Existuje už nějaký plán, jak stát vaší galerii a dalším příspěvkovým organizacím ministerstva pomůže?

Je mi líto, ale o takovém plánu jsem nic neslyšel. Nemohu tedy říct, jestli existuje.

LN: Jak se karanténa dotkne výstavního plánu na letošní rok?

To nedokážu posoudit, neboť nevím, jak se bude vyvíjet finanční situace zřizovatele, to jest ministerstva kultury. Zatím předpokládám, že vše půjde podle plánu. Otázka ovšem je, zvláště u podzimní výstavy, která je celá postavená na zápůjčkách ze zahraničí, jak na tom budou naši partneři, jaké budou jejich možnosti.

LN: Jde o výstavu Unplugged, která má představit díla devíti umělců z celého světa. V zadání stojí vystoupit z komfortní zóny a co nejvíce omezit spotřebu fosilních paliv a prostředků na transport uměleckých děl. Je v této situaci realizovatelná?

Určitě je, právě pro své parametry. Nejsme vázáni prakticky na zápůjčky, jednáme přímo s umělci, kteří vytvářejí svá díla pro tuto výstavu. Jeden z nich například pošle svá díla po svém asistentovi, který je má přivézt na kole. Pokud ale budou zavřené hranice, může je poslat poštou. I termín zahájení je možné změnit tak, aby diváci nebyli ochuzeni.

LN: Podobně velká pandemie je něco, co svět v posledních dekádách nezažil. Zaregistroval jste už umělce, kteří na ni přímo reagují nebo se jí inspirovali?

Myslím, že dnes je třeba především myslet na nemocné a postižené touto pandemií, na lidi v nouzi, jsou lidé, kteří jsou bezprostředně ohroženi i tím, že pomáhají postiženým. Těmi bychom se měli inspirovat.