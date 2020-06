Highway to Space! Astronauti ze SpaceX poslouchali v raketě kapelu AC/DC

PRAHA Astronauti Doug Hurley a Bob Behnken během prvního amerického letu do kosmu organizovaného soukromou společností poslouchali legendární album Back in Black australské skupiny AC/DC. K ISS naopak přistávali za zvuků Black Sabbath.

„Bylo nám řečeno, že astronauti cestou k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) poslouchali album Back to Black od AC/DC,“ napsal John Berman, novinář CNN. „V tomto duchu mi dovolte říct, že zdravíme ty, kteří startují,“ přidal variaci na známý text kapely AC/DC z písně For Those About to Rock (We Salute You).

Podle serveru Space.com se Hurley s Behnkenem probouzeli následujícího dne za rytmů skladby Planet Caravan (Karavana planet) britské heavymetalové kapely Black Sabbath. Píseň je to téměř symbolická, protože se v ní mimo jiné zpívá: Plavíme se nekonečnými nebesy / hvězdy září jako oči / černá noc si povzdechla / Měsíc ve stříbrných snech.

Hudba v kosmu není nic ojedinělého. Je například zvykem, že NASA probouzí astronauty pomocí písniček známých kapel. Poměrně vtipné je, že se tak pokoušela probudit i rover Opportunity na Marsu, když se v roce 2018 odmlčel. Inženýři z NASA mu tehdy pouštěli například píseň Wake Me Up Before You Go-go (Vzbuď mě, než půjdeš) kapely Wham!.