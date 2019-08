Hitler to má nahnuté. Disney se údajně bojí, že Jojo Rabbit poškodí jméno společnosti

LOS ANGELES Válečná satira Jojo Rabbit údajně vyděsila zástupce firmy Disney, kteří se bojí o jméno společnosti. Černohumorný a drzý snímek by údajně mohl odehnat skalní diváky Disneyho filmů.

Jojo Rabbit rozhodně není typická „disneyovka“. O co ve filmu jde? Venku zuří válka a armády spojenců pomalu pochodují na Berlín. Mladý chlapec Johannes „Jojo“ Betzler, člen Hitlerovy mládeže, sní o velké armádní kariéře. Mladickou nerozvážností a nadšením hltá všechnu propagandu a režimem schválenou literaturu. Ve válce přišel o otce a přátelé z oddílu mu nadávají, že je ustrašený jako králík (odtud název Jojo Rabbit, Králík Jojo). Prázdnotu v životě chlapec vyplní imaginárním kamarádem (Taika Waititi). Díky neustálé propagandistické masáži je ale jeho kamarádem hloupoučká, pozměněná a naivní verze samotného Hitlera.

Vcelku poklidný život malého chlapce ale naruší zjištění, že jeho drahá matka (Scarlett Johanssonová) skrývá na půdě malého židovského chlapce. Jak se propagandou zmámený člen Hitlerovy mládeže zachová?

V ohrožení?

Problém začal ve chvíli, kdy letos v březnu firma Disney koupila filmové studio 20th Century Fox. Pod něj spadá i jeho dceřiná firma Fox Searchlight, která se zabývá vznikem povětšinou vysokorospočtových snímků s ambicemi. Jenže Disney ke svým produktům přistupuje jinak a jeho zástupcům vadí, že je film takto odvážnou satirou.

Nicméně i takové filmy vyrábělo studio Touchstone Pictures, které sama společnost Disney v roce 1984 založila, aby produkovalo vážnější filmy, než najaké jsou diváci z dětsky laděného Disneyho zvyklí. Disney také od roku 1993 vlastní studio Miramax, firmu bratrů Weinsteinových (Harveyho známého z kauz #MeToo a jeho bratra Boba), která byla domovem například i akčních trháků Quentina Tarantina.

Společnost Disney umí rušit projekty. Pro jeden z nejznámějších si musíme ale dojít do světa videoher. Ambiciózní hra Star Wars 1313, ve které se hráč převtělil do role nájemného lovce ve světě oblíbené ságy, byla pro společnost Disney příliš „hrubá“. Nařídila tak společnosti LucasArts, která ji patří, aby od již téměř hotové hry dala ruce pryč.

V extrémním případě by se tak mohlo stát to, že Disney nařídí film Jojo Rabbit zrušit. Dalším možným řešením je odložit ho na neurčito, dát mu nepříznivý datum premiéry (v době, když bude velká filmová konkurence) nebo ho poslat do omezené distribuce.

Waititi za kormidlem

POMSTA Taika Waititi má z jedné strany židovské předky a z druhé předky maorské. Rád prohlašoval, že sám sebe obsadil do role fiktivního Hitlera jako pomstu tomu skutečnému.

Většina snímku se natáčela v České republice. Filmaři navštívili Žatec, Úštěk, Kytín, Dolní Beřkovice, Hořín, Lenešice a Petchkův palác v Praze, který za druhé světové války sloužil jako skutečná základna gestapa pro protektorát Čechy a Morava.

Oceněný novozélandský režisér Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Co děláme ve stínech) se zhostil režie a zahrál si i imaginárního Hitlera. Waititi je upsán i k chystanému Thorovi s podtitulem Láska a hrom (Love and Thunder). Zároveň napsal i scénář a ztvárnil roli chlapcova imaginárního přítele. Největší hvězdou je samozřejmě Scarlett Johanssonová (Avengers, dokonalý trik v roli matky). Filmařům se ale také do zatím blíže nespecifikované role podařilo sehnat herce Sama Rockwella. Rockwell zabodoval na letošních Oscarech díky vedlejší roli rasistického policisty ve snímku Tři billboardy kousek za Ebbingem.



Snímek vznikl na motivy knihy Caging Skies (Poutající nebesa, česky zatím nevyšla) novozélandské spisovatelky Chrisitne Leunensové. Nutno však dodat, že kniha má daleko temnější ráz a je čistokrevným psychologickým dramatem.