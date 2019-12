Hitmaker i experimentátor Beck je další potvrzenou hvězdou Metronome Prague 2020

Držitel sedmi cen Grammy, mistr popartové koláže hudebních stylů, jedinečný hitmaker i experimentátor Beck bude hvězdou červnového Metronome Prague 2020. Jedná se o naprosto výjimečný koncert, naposledy jsme Becka mohli vidět v devadesátých letech, kdy jeho sláva začala stoupat spolu s legendárním singlem Loser.

„O Becka jsme usilovali od prvního ročníku a jsme nadšení, že se nám to po pěti letech konečně podařilo a Beck si pro svůj dlouho očekávaný návrat do České republiky vybral právě festival Metronome Prague. Vzhledem k tomu, že Beck koncertuje hlavně v USA a v Evropě se většinou nedostane za hranice Německa, bude to opravdu unikátní hudební událost, která se asi dlouho nebude opakovat a kterou by si neměl nechat ujít žádný opravdový hudební fanoušek,“ říká dramaturgyně festivalu Barbora Šubrtová.

Zpěvák, multiinstrumentalista, skladatel a producent Beck získal celkem sedmnáct nominací na Grammy, z toho sedm proměnil ve zlato (včetně ceny v nejprestižnější kategorii album roku, kterou získala deska Morning Phase z roku 2015), dále patnáct nominací a šest cen MTV Video Music Awards, deset nominací a tři vítězství v Brit Awards anebo hned dvě UK Music Video Awards, které získal za song Wide Open, na němž spolupracoval s hvězdami Metronome Prague 2018 The Chemical Brothers.

S Beckem se tedy na pražském Výstavišti objeví mimořádně významný a ryze aktuální umělec, jehož koncertní show navíc čeští fanoušci v současné hvězdné pozici ještě neměli možnost naživo zhlédnout. Tím, jak volně nakládá s hudebními žánry a styly a jak je schopen zcela přirozeně propojit velmi odtažité výrazové prostředky, je srovnatelný snad jedině s osobnostmi kalibru Davida Bowieho nebo Davida Byrnea.

Na rok 2020 už Metronome Prague ohlásil hvězdy jako Underworld, grime legendu Skeptu a celou party Addict a oznámení dalších desítek kapel proběhne začátkem nového roku.

Dvoudenní vstupenky na festival za zvýhodněnou cenu 1 890 Kč z limitované druhé vlny prodejů rychle mizí, lze je ještě zakoupit na stránkách www.metronome.cz a www.goout.cz. Spuštěn byl také prodej jednodenních vstupenek za 1 280 Kč.