Hlavní roli v druhém Predátorovi mohl dostat Steven Seagal. Vykládal mi hlouposti, prozradil režisér

LOS ANGELES Australský režisér Stephen Hopkins v rozhovoru k výročí filmu Predátor 2 prozradil, že snímek mohl vypadat úplně jinak. Hlavní roli totiž mohl dostat americký všeuměl Steven Seagal. Seagal roli chtěl tak zoufale, že si začal vymýšlet.

„Musel jsem jít k němu domu. Bylo to jeden z nejšílenějších dnů, co jsem kdy zažil,“ řekl v rozhovoru s moderátorem Howardem Gormanem režisér Stephen Hopkins. „Naprosto bizarní situace. On je neskutečný a docela pokroucený člověk. Věděl jsem, že s ním pracovat nemůžu.“

„Tu roli opravdu zoufale chtěl. U sebe doma mě vzal do pokoje, kde byly všechny zdi pokryté střelnými zbraněmi. Řekl mi, že by chtěl hrát psychiatra pracujícího pro CIA, jenž je znalý bojových umění i střelných zbraní. Byl tou dobou určitě trchu mimo. Bylo to natolik vzdálené tomu, co jsme chtěli natočit, že jsem ho prostě vzít nemohl,“ dodal Hopkins s tím, že ho Seagal pozval na svou soukromou střelnici s místem na odpalování granátů, aby si zastřílel z granátometu.



Druhá Predátor vyšel v roce 1990. Hlavní roli policejního poručíka v něm ztvárnil Danny Glover. Glover byl „normální chlap“ a protipól osvaleného Arnolda Schwarzeneggera z prvního dílu. Dvojka ale úspěch jedničky zdaleka nepřekonala a film poněkud zapadl.

Původem jamajský režisér Stephen Hopkins nemá i přes dlouhou kariéru na svědomí tolik filmů. Kromě druhého Predátora natočil například Podezření s Genem Hackmanem nebo béčkový horor Krvavá sklizeň.

Stevena Seagala asi není nutné dlouze představovat. Tato akční hvězda béčkových filmů je zároveň režisérem, scenáristou, mistrem bojových umění, podnikatelem a v neposlední řadě i relativně úspěšným country zpěvákem. Proslavil se filmy jako Přepadení v Pacifiku, Glimmer Man nebo Aljaška v plamenech.