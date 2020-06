V Americe vyšla videohra spojovaná s Antifou, kterou chce Trump zařadit mezi teroristické organizace

LOS ANGELES Ve videohře nazvané jednoduše Dnes se vzbouříme (Tonight We Riot) hráč ovládá revolucionáře, ničí kapitalistický majetek a zabíjí policisty. Na internetu je hra spojována s Antifou, militantní levicovou skupinou, kterou chce prezident Donald Trump nechat označit za teroristickou.

„Abyste vybudovali lepší společnost, musíte nejdříve zničit tu starou,“ praví se v ukázce na nedávno vydanou hru Tonight We Riot. Je to provokace? Hráč (či více hráčů, protože hra má režim kooperace) prochází v kůži bezejmenného revolucionáře ulice Ameriky a později celého světa. Ničí v podstatě vše, co mu přijde pod ruku, vše co patří „kapitalistickým psům“. Zlí mocipáni si ale proti hráčovi kromě policejních sborů najmou i tanky nebo obrovské roboty. Po cestě hráč osvobozuje zajaté druhy, kteří se následně přidají v boji za jeho věc.



Příběh samotný je plný narážek na současnou politickou situaci a komunistickou ideologii. Hráči je několikrát připomínáno, aby „ovládl výrobní způsoby“, což je jeden ze základních bodů Marxovy nauky. Ve hře si může otevřít předmět nazvaný haymarketská bomba (Haymarket Bomb), jenž poměrně okatě připomíná takzvaný haymarketský masakr, bombový útok na chicagské dělnictvo z roku 1886. Všudypřítomné metání dlažebních kostek už je samozřejmostí.



Hra na internetu vzbudila reakce a někteří ji označují v podstatě za simulátor extrémně levicového militantního hnutí Antifa. Na to v neděli znovu upozornil americký prezident Donald Trump, když na svém Twitteru oznámil, že ho chce nechat zařadit mezi teroristické organizace. Trump Antifu viní z vlny násilných protestů vyvolaných po smrti George Floyda.

The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Nutno dodat, že hra vyšla na počítače i konzole začátkem května, dlouho před vypuknutím současných protestů. Ze strany vývojářského studia Pixel Pushers Union 512 zde ale nejspíš nezáměrná paralela vidět je, protože hráč mimo jiné zapaluje a převrací auta nebo rozbíjí výlohy obchodů.