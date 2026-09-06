Hollywood Vampires rozezní Prahu. Na Deppa či Coopera čekají fanoušci od rána

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  14:21aktualizováno  14:21
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Holešovickou Sportovní halu Fortuna ovládnou v neděli večer rockeři americké kapely Hollywood Vampires. Před koncertním prostorem se schází první fanoušci už od brzkého rána, aby si při podvečerním otevření haly zabrali ta nejlepší místa s výhledem na Alice Coopera, Johnnyho Deppa, Joe Perryho a Tommyho Henriksena.

„Čekáme tady od pěti od rána. Tuhle skupinu a jejich hudbu milujeme. Nejsme tu jen kvůli tomu, že to jsou celebrity, jsou to hlavně všichni super lidi, nejenom Johnny Depp,“ prozradila redaktorovi iDNES.cz skupinka mladých fanynek, které kapele fandí již více než šest let.

Před halou čekají s dostatečným předstihem, aby si hned při otevření prostoru v 18:30 zabraly místa nejblíže pódiu. Dlouhou chvíli si v mezičase krátí třeba lakováním nehtů do příhodné černé barvy nebo výrobou náramků, kterými by rády americké rockery obdarovaly.

„Doufáme, že je chytíme po koncertě. Byly jsme na nich v Norimberku a tam prošli přes zábrany kolem nás. Johnnyho k nám nepustili, ale aspoň nám zamával,“ vzpomínají děvčata na návštěvu dřívějšího koncertu.

Kapelu založili v roce 2012 Alice Cooper, kytarista Aerosmith Joe Perry a oblíbený hollywoodský herec Johnny Depp. V průběhu let se u Vampírů vystřídali členové jako Duff McKagan, Robert DeLeo či Matt Sorum ze skupiny Guns N’ Roses. Kdo se chtěl dostat do jejích řad, musel na jednom z večírků, které se konaly v Los Angeles nebo v Londýně, přepít všechny stávající členy.

Rockeři do Prahy v neděli přivezou vlastní písničky i převzatou tvorbu od hudebních legend jako Johna Lennona nebo kapel Led Zeppelin a The Doors. Na večerní koncert lze ještě na poslední chvíli pořídit vstupenky do vrchních pater hlediště a VIP sektorů.

První fanynky kapely Hollywood Vampires čekají před pražskou Sportovní halou Fortuna. (6. září 2026)
První fanynky kapely Hollywood Vampires čekají před pražskou Sportovní halou Fortuna. (6. září 2026)
Tommy Henriksen z Hollywood Vampires se v centru Prahy setkal s fanoušky. (6. září 2026)
Tommy Henriksen z Hollywood Vampires se v centru Prahy setkal s fanoušky. (6. září 2026)
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