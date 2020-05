Homosexuální kovbojové nebo dětští kolonizátoři. Podívejte se na nejbizarnější světové reality show

LOS ANGELES/PRAHA Streamovací platforma Netflix slaví úspěch se svou reality show Too Hot to Handle. Příběh sexy lidí bez sexu je ale v porovnání s tím, co v průběhu let nabídly některé televize, snad ještě docela normální. Posuďte sami.

Playing it Straight (2004)

Fox, 1 série (televize ale odvysílala jen 3 epizody)

Televizní šílenství v té nejkoncentrovanější podobě. Na ranči v Nevadě se setkala studentka Jackie se čtrnácti kovboji. Místo extrémního pornofilmu šlo ale o extrémně ujetou reality show. Ze všech mužů na ranči jich bylo jen pět heterosexuálních, zbytek byli gayové. Kdyby Jackie správně uhodla, kdo z nich je heterosexuál, dostala by finanční odměnu.

Homosexuální kovbojové měli ale skvělou motivaci předstírat, že středem jejich zájmu jsou ženy. Pokud by si totiž Jackie vybrala některého z nich, svou finanční výhru by musela dát právě tomu, koho mylně označila za heterosexuála.

Chtělo by se říci, že show Playing it Straight kvůli svému senzacechtivému podání homosexuality skončila neslavně. Opak je ale pravdou, protože hned další rok vznikla úspěšná britská verze. Ta se dočkala dokonce dvou sérií. V roce 2005 vytvořili vlastní variaci i v Holandsku.