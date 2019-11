Horečka noci s Bee Gees. Producent Bohemian Rhapsody získal práva na film o další slavné kapele

LOS ANGELES Americký producent Graham King (Letec, Rumový deník) bude chystat filmovou biografii o autorech hitů jako Stayin´ Alive nebo Night Fever. Důvodem je kolosální úspěch snímku Bohemian Rhapsody, který celosvětově vydělal přes 900 milionů dolarů.

Studio Paramount, které s Kingem na filmu spolupracuje, zakoupilo jeho jménem i práva na samotné písně Bee Gees. Tím se bude odlišovat od chystaných biografických snímků Stardust (David Bowie) a All By My Side (Jimi Hendrix). Ty musí příběhy svých hrdinů odvyprávět bez jejich skladeb.

Fenomenální kasovní úspěch filmu Bohemian Rhapsody o britské kapele Queen byl korunován hned čtyřmi Oscary. Spolu s úspěšným filmem Zrodila se hvězda ukázal producentům, že o hudební filmy je mezi diváky velký zájem. To se následně potvrdilo díky snímku Rocketman o životě Eltona Johna. Ten vydělal zhruba 195 milionů dolarů.

Mimochodem, v přípravě jsou i další snímky hudebních celebrit. Svého filmu se dočkají například Elvis Presley, Aretha Franklinová, Bob Marley nebo Carole Kingová.