Horká básnická linka proti koronaviru. Telefonní číslo po zavolání zadarmo předčítá Američanům poezii

FILADELFIE S nápadem přišla oceňovaná americká básnířka Trapeta B. Maysonová. Bezplatná linka bude zájemcům předčítat básně. Kromě toho poskytne i rady, kde v případě potřeby vyhledat pomoc odborníka.

V době, kdy je kultura dostupná omezeně a prakticky jen v online prostředí, je důležité umět si zachovat duševní pohodu i jinak. Nová linka, kterou ve Filadelfii nechala zřídit básnířka Trapeta B. Maysonová (její díla zatím do češtiny přeložená nejsou), volajícímu přečte devadesátisekundovou báseň náhodného básníka. Nové básně nabídne linka každé pondělí po celý rok 2021.

„Byly to jiné časy, když mohl člověk slyšet hlas jiného člověka na telefonní lince. Bylo to až takové posvátné. Dařilo se tomu mezi rodinami i většími komunitami,“ vysvětluje záměr v rozhovoru Maysonová. „Může to sice být poněkud zastaralé, ale myslím, že to bude mít větší dosah než básně na internetu,“ dodala.



Číslo básnické linky je 1-855-763-6792.