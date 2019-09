Hořká dohra filmové série Resident Evil. Zraněná kaskadérka se soudí s produkční společnost

Natáčení filmu Resident Evil: Poslední kapitola (2016) provázelo vážné zranění kaskadérky a smrt člena štábu. Kaskadérka Olivia Jacksonová nyní podala žalobu na produkční společnost, protože údajně nedostatečně zabezpečila natáčení.

Kaskadérka Olivia Jacksonová zaskakovala za herečku Millu Jovovichovou, představitelkou hlavní role. Při natáčení odvážného kousku na motocyklu došlo k nehodě a Jacksonová musela být uvedena do umělého spánku. Lékaři ji také amputovali nenávratně poškozenou ruku.

Žaloba podaná kaskadérkou u soudu v americké Kalifornii tvrdí, že filmaři se starali jen o to, aby při natáčení ušetřili. Kvůli tomu bylo vše nedostatečně zabezpečené. Tím vznikalo nebezpečí pro všechny zúčastněné.



Štáb měl po Jacksonové chtít, aby na závodní motorce vysokou rychlostí jela směrem ke kameře. Ta byla upoutána na rameno jeřábu, které se mělo začít zvedat, když se k němu kaskadérka přiblíží. Rameno se sice zvedalo, ale nedostatečnou rychlostí, takže se s ním Jacksonová v plné rychlosti srazila. Neměla přitom na hlavě žádnou přilbu a rameno jí rozseklo celou ruku a půlku obličeje.

Smrt na place

Neštěstí Olivie Jacksonové také nebylo jediné. Člen štábu Ricardo Cornelius byl rozdrcen nedostatečně zajištěným autem, které se samo rozjelo z kopce. Jacksonová i tento případ uvádí jako důkaz toho, že natáčení bylo nedostatečně zabezpečené.

Jacksonová dále uvádí, že jí produkční společnost slibovala, že všechny výlohy zaplatí zdravotní pojišťovna. To se ale nestalo. Kaskadérka uvádí, že kdyby věděla, do jaké míry je natáčení pokryté pojištěním, nikdy by k nebezpečnému kousku nesvolila.

Není známo, o jakou částku se kaskadérka s produkční společností soudí. Vzhledem k tomu, že je předmětem zranění, které ji nedovoluje pokračovat ve výkonu povolání, a že náklady na ošetření musela z velké části platit ze svého, výsledná částka bude pravděpodobně ve výši několika milionů dolarů.

Série s ostrými zuby

Německá produkční společnost Constantin Films koupila práva na značku od společnosti Capcom a v roce 2002 vydala první snímek Resident Evil s herečkou Millou Jovovichovou (tou dobou prakticky neznámou) v hlavní roli geneticky upravené Alice. Ta bojovala proti zlé společnosti Umbrella, která do světa vypustila takzvaný T-virus, který měnil lidi v brutální nemrtvé.

Od roku 2002 do roku 2016 vzniklo šest filmů rozdělených do dvou samostatných trilogií. Ačkoliv kvalita dílů podle recenzí v průběhu let klesala, snímky ze série Resident Evil si vždy vedly kasovně velmi dobře. Resident Evil: Poslední kapitola utržil celosvětově 312 milionů dolarů (při rozpočtu 40 milionů). Resident Evil je filmová série o šesti dílech, kterou vedl režisér Paul W. S. Anderson. Jde celosvětově o nejúspěšnější evropskou hororovou sérii a o nejvýdělečnější filmy na motivy videoher.