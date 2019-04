Horská komedie Špindl se dočká pokračování. Ujme se ho porotce ze StarDance Balaš

ŠPINDL Špindl 2 se vrátí na zasněžené sjezdovky a horské chaty, které přejí milostným vztahům i humoru. Půjde o filmový režijní debut jinak muzikálového režiséra Radka Baláše, který na sebe poslední dobou upozorňoval jako jeden z porotců populární soutěže StarDance. Snímek se dostane do českých kin 5. prosince.

Tři ženy, tři rozdílné osobnosti. Jedno ale přeci jen mají společné - rozhodly se trávit volný čas do Špindlu. Silvie je úspěšná lékařka, která již našla recept na šťastný vztah. Nebo si to alespoň myslí. Renata je manželka spisovatele, která dává jiným ženám na svých kurzech rady do života. Sama ve svém však zcela tápe. Eliška je herečka a modelka, které životní štěstí komplikuje vztah s rozlítaným muzikantem. No a do toho všeho se do příběhu zamotají pěkní chlapi z horské služby...

O první díl komedie, ve kterém si hlavní roli zahrála Anna Polívková, se postaral režisér Milan Cieslar (Láska je láska, Colette). Na hrubých tržbách film vydělal víc než 43 milionů korun.

„Úspěch filmu Špindl byl pro nás velmi příjemným překvapením a řada diváků se hned začala dožadovat pokračování. Scénáristovi Jardovi Sauerovi se podařilo napsat příběh, kde je většina hrdinů z prvního Špindlu a zároveň se na scéně objevuje i spousta úplně nových postav. Jsem moc rád, že scénář oslovil nejúspěšnějšího českého muzikálového režiséra Radka Balaše, který si ve filmu Špindl 2 odbývá svou premiéru jako filmový režisér. Vtipných momentů bude ve filmu ještě více, než tomu bylo v prvním díle,“ uvádí kameraman a producent filmu Jiří Markvart.