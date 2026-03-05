Zima se blíží. A nyní i do kin. Jak informoval americký filmový server Variety, vzniká film z populárního světa Hra o trůny.
Pod scénářem bude podepsán Beau Willimon, tvůrce veleúspěšných seriálů Domek z karet (House of Cards) a Andor. To už samo o sobě dává určitou naději, že se film bude ubírat trochu jiný směrem, než globálně kritizovaný závěr původního seriálu.
Chronologie GoT
Kdo se chopí režie a kdo si hlavně v chystaném filmu zahraje, zatím jasné není. Stejně jako téma, jak se na nově vznikajícím projektu podepíše aktuální nákup společnosti Warner Bros. gigantem Paramount Skydance.
Franšíza Hra o trůny je totiž jedním z klenotů studia HBO, potažmo celé Warner Bros. Svět z hlavy spisovatele G. R. R. Martina se po nešťastném ukončení ústředního seriálu nejprve potýkal s mírným poklesem zájmu.
Prequelový seriál Rod draka sice slaví určitý úspěch, vykazuje vzestupnou kvalitu a letos v červnu se dočká už třetí řady, ovšem nadšení poplatné úvodní Hře o trůny se mu znovu vyvolat nepodařilo.
To až aktuální menší počin Rytíř Sedmi království se setkává s chválou a naznačuje, že svět Západozemí a jeho košaté legendy stále ještě táhnou. Oznámení filmu tedy přichází ve vhodnou chvíli.
A jaké části dějin by se měl samotný snímek týkat?
Jak upozorňuje Variety, tvůrci by se měli zaměřit na samotné podmanění kontinentu Západozemí prvními Targaryeny, tedy vpád Aegona I. stovky let před děním samotné Hry o trůny. Bližší detaily však zatím k dispozici nejsou. Děj filmu by každopádně předcházel všechny tři dosud uvedené seriály.