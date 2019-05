Hra o trůny ovlivnila výuku jazyků. Fiktivní valyrijštinu studuje více než milion lidí

ZÁPADOZEMÍ/PRAHA Valyrijštinou ze Hry o trůny válcuje i skutečné, tradiční jazyky. Její tvůrce, lingvista David J. Peterson, pro zpravodajský server CNN popsal svůj tvůrčí proces a vysvětlil, že seriálová dothračtina je ještě rozvinutějším jazykem než valyrijština.

„Kesy tubi jemot dāervi tepan,“ oznámí Daenerys Targaryen (Emilia Clarkeová) astaporském otrokům poté, co je osvobodí od jejich pánů. „Dnes vám dávám svobodu,“ zní překlad věty z valyrijštiny do češtiny. Valyrijština je prastarý jazyk, který by mladá Daenerys vůbec neměla umět mluvit. Stejně jako miliony fanoušků po celém světě se ho ale z vlastní iniciativy naučila.

Za valyrijštinou stojí lingvista David J. Peterson, který pro filmy a seriály vytvořil více než padesát jazyků. Valyrijština má rozsáhlou gramatiku i mluvnici, kterou Peterson vytvořil prakticky od základů. Jediným vodítkem bylo pár vět, které napsal ve své sáze Píseň ledu a ohně přímo George R. R. Martin. Takovými větami byly například oblíbené Valar morghulis (všichni muži musí zemřít) a Valar dohaeris (všichni muži musí sloužit).

Jazyky králů i pánů koní

Kolik jazyků umíš... Vymýšlení jazyků není v kultuře žádnou novinkou. Pro elfštinu z pána prstenů se spisovatel J. R. R. Tolkien inspiroval u finštiny. Vymyšleným jazykům se v angličtině někdy také říká conlag (zkratka constructed language). Klingonštinou ze Star Treku mluví trekkies (fanoušci tohoto seriálu) po celém světě. Klingonština má i vlastní oficiálně prodávaný slovník. Dalším příkladem může být jazyk na´vi z filmu Avatar.



Peterson stojí ale i za dothračtinou, dalším seriálovým jazykem. Ten vytvořil jako první do soutěže, kterou ještě před natáčením první série vypsali producenti. Soutěž neměla žádný limit pro příspěvky. Peterson na dothračtině strávil někdy údajně až 18 hodin denně a nakonec producentům odeslal více než 300 stránek materiálu. Soutěž vyhrál.

Dnes má valyrijština okolo 2 tisíce slov, dothračtina jednou tolik. Duolingo, jedna z nejrozšířenějších platforem na výuku jazyků, nedávno začala nabízet kurzy vysoké valyrijštiny (vznešený dialekt, kterým mluví i Daenerys). Valyrijštinu se nyní s Duolingem učí více než 1,2 milionů lidí po celém světě. Jen ve Velké Británii se na jazykové kurzy přihlásilo zhruba 100 tisíc lidí. To je víc, než kolik lidí se učí tradiční jazyky Britských ostrovů, například irštinou nebo skotskou gaelštinou.

Geneze jazyka

Podle Petersona trvá vytvořit gramatiku šest až dvanáct měsíců. Rychlé tempo televizní produkce ale znamená, že se to pro účely seriálu musí stihnout mnohem rychleji. Gramatika je podle Petersona začátek, ze kterého se dá programem nebo manuálně následně vygenerovat teoreticky neomezený počet konkrétních výrazů a slov.

Jednotlivé věty a fráze pro Hru o trůny pak Peterson nahraje svým hlasem jako model, který se posléze pouští hercům. Ti to po lingvistovi opakují a tím se učí správnou výslovnost. Podle Petersona tento úkol nejlépe zvládá Jacob Anderson, představitel Šedého červa, kapitána Neposkvrněných. „Jacob Anderson je naprosto nejlepší herec ve fiktivním jazyce, co jsem kdy viděl. Už jsem spolupracoval s řadou herců, ale on je stále ten nejlepší. Zbožňuju, když ho slyším mluvit,“ sdělil Peterson zpravodajskému webu CNN.

A je vůbec přínosné se takový jazyk učit? „Nepomůže vám to s někým skutečně komunikovat. Obecně tím cvičíte ale schopnost učit se jazyky, stimulujete tím stejnou část mozku. Čím víc řečí umíte, tím je jednodušší se naučit další,“ dodává Peterson.