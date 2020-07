Hrdina jak z akčního filmu. Keanu Reeves napíše vlastní grafický román

Keanu Reeves v současné době v Berlíně natáčí čtvrté díl filmové série Matrix. Ani tak nezahálí. „Ano, píšu to,“ prozradil herec. „Vážně se na to těším. Ten příběh je plný nečekaných zvratů,“ prozradil.

Grafický román ilustrovaný Alessandrem Vittim (Iceman, Secret Warriors) by měla být akční a velmi brutální jízda. Hlavní hrdina je Reevesovi vzhledově velmi podobný. Jde o nesmrtelného válečníka, který v současné době pracuje pro americkou vládu. Ta mu výměnou za jeho služby slíbila poskytnout tajné informace o jeho původu.

„Když strávíte s Keanu Reevesem pět minut, pochopíte, proč má takový úspěch. Vynikající tvůrčí vhledy, bohaté zásoby poznámek k příběhu, schopnost vyždímat z momentu všechny emoce, naprostá oddanost kvalitě a co nejlepší práci - tohle vše a ještě mnohem víc dělá z Reevese velký zdroj inscenace,“ vychválil spolupráci Matt Gagnon. vrchní editor nakladatelství Boom!.

We're thrilled to announce BRZRKR, a twelve-issue series from the iconic Keanu Reeves in his Must Read comic book writing debut alongside co-writer @mattkindt & artist @AlessandroVitti!@USATODAY has the exclusive details: https://t.co/IQZdL4P63l pic.twitter.com/rLo0MKdqgS