RECENZE: Hřebejkův komediální krimiseriál Boží mlýny je zatím veselý jako narození mrtvého telete

PRAHA V Božích mlýnech se neřeší záhady, jelikož zločin je ukázán hned na začátku. Přesto tu jedna záhada je: proč se na takové naivní podívané plné žánrových klišé a režijní manýry musel podílet zkušený investigativní novinář Janek Kroupa. Třeba ji příští díly nějak vysvětlí.

Parta zločinců vedená lichvářem Válkem oběsí dlužníka Pražského, který je krátce předtím obvinil z vydírání, a narafičí to jako sebevraždu. Následně se koná ve věci vydírání soud, který zločince kvůli nedostatku důkazů osvobodí. Ani ne dva roky po údajné sebevraždě policista Karel Fait znovu otevírá vyšetřování, protože se mu na případu něco nezdá. Činí tak zřejmě z osobního rozhodnutí a přímo proti vůli svého nadřízeného Votočka, který vedl původní vyšetřování a je ve skutečnosti komplicem lichváře Válka. Votoček je korumpován tak, že jej Válek nechává ve své herně hrát na obzvlášť vstřícném automatu a získané mince odnášet v bandasce rovnou do policejní kanceláře situované ve starobylém paláci.



Kriminalista Fait je také výrobcem dýmek a přednášejícím na vysoké škole. Tam studentům předestře případ, do něhož se právě pustil. Jeho obzvlášť bystrý student Alex Braun si povšimne, že mrtvola na fotografiích má zcela čisté ruce, zatímco sebevrah, který by musel vyšplhat na strom, by je měl špinavé od kůry. Policisté vyšetřující nadmíru podezřelou sebevraždu zřejmě nic takového nezaznamenali, jako ostatně vůbec nic dalšího, co by úmrtí bez cizího zavinění zpochybnilo.

Prozření reportérky Stránské

Fait chce mluvit s partnerkou podezřelého lichváře Hrubou. Než by ji běžným postupem předvolával, raději se u ní nechá ostříhat (je totiž kadeřnicí v luxusním salonu, ačkoliv má zároveň herecké vzdělání) a odveze si ji z práce na oddělení. Tam s ní nesepíše záznam o výslechu, což ženě umožní obvinit jej vzápětí z vydírání a jít s tím do dynamické internetové televize, jejíž reportérka Stránská má na Faita pifku kvůli nedávné neshodě při rozhovoru. Faita vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů, která bere nařčení tak vážně, že kriminalistu ihned vsadí do cely předběžného zadržení. Cestou si ještě Fait stihne vyměnit ukřivděné repliky s reportérkou Stránskou, která na místo dorazila i s kameramanem.

Reportáž očerňující Faita zhlédne jeho bystrý student Braun a ještě v noci jede vysvětlit Stránské, že Fait je nevinný. Jelikož je Braun sympatický a jeho otec je miliardář (sice momentálně stíhaný za privatizační poklesky, aby to nebylo tak jednoduché), Stránská svůj pohled přehodnotí a přidá se na stranu dobra. Pochopí dokonce, že by za případem mohl stát lichvář Válek, jemuž smrt svědka pomohla vyváznout od soudu. Své prozření následně vysvětlí i svému nadřízenému v dialogu, jehož přímočarost by neudělala ostudu ani v loutkovém divadle.

Kapitána Faita mezitím pustí z cely předběžného zadržení, je však postaven mimo službu. To ale nevadí, protože boží mlýny dávno melou jinými způsoby. Student Braun předstíral, že si chce od lichváře půjčit peníze, a nedovtipný Válkův poskok Broňa jej zavezl na jeho farmu. Tam Braun oba zločince zaskočí předstíráním, že mu Broňa cestou vykládal o oběšení nešťastného dlužníka Pražského. Během dialogu lichvář s Broňou rodí tele. To přijde na svět mrtvé a Válek z toho viní Broňu. Na místě je v tu chvíli také reportérka Stránská. Co to má znamenat a k čemu je to dobré, ví asi právě jen bůh, to ale nevadí. Další mlýn totiž spustil sám kapitán Fait, když se při různých příležitostech nechal s Broňou velmi nenápadně vyfotografovat v různých familiárních pozicích a vůbec nikdo při tom netušil, co chystá. Snímky pak chytře podstrčil svému zkorumpovanému nadřízenému Votočkovi a ten je předal lichváři Válkovi.

Záhada čeká na vysvětlení

Při následné hádce ve Válkově salonku s bizarními zvířecími trofejemi na stěnách se lichvář, Broňa a ještě další hloupý mafián navzájem postřílejí. „Všechno do sebe pěkně zapadlo,“ může po právu konstatovat kapitán Fait, který se na závěr potká se studentem Braunem a napravenou reportérkou Stránskou a je jasné, že je to začátek jednoho krásného přátelství.

Také je jasné, že takový řídký a zároveň překombinovaný příběh lze sotva prezentovat jako vážně míněný, bez ohledu na to, jak moc krásných prostředí režisér Jan Hřebejk pro jednotlivé scénky našel. A tak se tedy narodila krimikomedie, jak je seriál oficiálně uváděn. Kupodivu však ke komediálnímu účinku nestačí, když se k narození mrtvého telete nebo k masakru mezi mafiány dodá žertovná hudba.