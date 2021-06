Hříchy mládí? Zpěvačka Billie Eilish se fanouškům omluvila za rasistické narážky ve videích

LOS ANGELES Na sociální síti TikTok se objevila dvě videa populární zpěvačky Billie Eilish (vlastním jménem Billie Eilish Pirate Baird O'Connellová) ve věku zhruba 13 let. Podle fanoušků si v nich zpěvačka dělá legraci z Asiatů a zesměšňuje přízvuky. Eilish se omluvila v příspěvku na Instagramu.

V prvním zveřejněném videu Eilish tancuje a otevírá ústa do zvuků písně Fish (Ryba) amerického rappera s přezdívkou Tyler the Creator (Tyler Stvořitel). V inkriminované pasáži zaznívá anglické slovo chink, rasistické pojmenování pro Asiaty.



„Miluji vás, lidi. Mnozí z vás po mně chtěli, abych se k tomu vyjádřila. K tomuhle se opravdu vyjádřit chci, protože mě častují něčím, čím nejsem“ napsala zpěvačka na svůj Instagram. Podle svých slov v době, kdy video vzniklo, ještě netušila, co slovo chink vlastně znamená. „Dětskou naivitou a nevědomostí nemohu ospravedlnit, že to některým z vás ublížilo. Za to se omlouvám.“



„Jsem tak znechucená a vyděšená, že se mi chce zvracet jen z toho, že jsem to slovo kdy vypustila,“ dodala.



Druhé video zachycuje Eilish, jako kdyby chtěla imitovat přízvuky národnostních menšin. „Na tom druhém videu říkám jen něco v nějaké hloupé hatmatilce a zkresleným hlasem,“ popisuje zpěvačka. „Je to něco, co dělám už od dětství, když mluvím se svými domácími mazlíčky, přáteli a s rodinou.“



Minulý týden se za rasistické, homofobní a jiné nevhodné poznámky omlouval na sociálních sítích i Matthew Tyler Vorce, přítel zpěvačky. Kromě jiného měl Vorce nazvat britskou zpěvačkou Adele, který se dříve potýkala s obezitou, miss prasetem roku 2012.

Zpěvačka Billie Eilish o sobě poprvé dala vědět v roce 2009 tesknou skladbou Ocean Eyes, kterou napsal její bratr Finneas O´Connell - producent a hudebník, který si nechává říkat Finneas.

Díru do světa ale Billie udělala až albem When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (2019), která obsahuje hity jako Bad Guy nebo When the Party’s Over. Na turné k této desce zavítala 20. srpna 2019 i do pražské O2 Areny. Koncem letošního července zpěvačce vyjde druhá řadová deska Happier than Ever.