Hrobař bude mít hodně práce. Třetí epizoda Hry o trůny bodala špičatým koncem

ZÁPADOZEMÍ Něco si přej, padá hrdina! Podívejte se společně se serverem Lidovky.cz na zlomové momenty boje o osud lidstva ve třetí epizodě Hry o trůny. Článek obsahuje vyzrazení děje zatím odvysílané části osmé série.

Neviděl někdo vypínač?

Jaké je nejlepší zasazení pro nejdelší bitvu v dějinách kinematografie? Pochopitelně tmavá, černá noc. Nic proti filmařům, ohnivé efekty vypadaly fantasticky, ale po většinu času viděl divák z proklamované největší bitvy jen útržky.

Dalo se to udělat jinak? Zcela určitě. Impozantní bitva o Tvrdodomov (Hardhome) z osmého dílu páté série přece probíhala na denním světle. Škoda je to o to větší, že armáda nemrtvých děsí svým zjevem - polorozpadlí válečníci pohybující se jako jedna šílená masa, která smete úplně vše.

Určitou výhodu ale tma přinesla. Prvotní výpad dothrackých válečníků s hořícími meči je impozantní. Zvláště když vjedou do naprosté tmy a světýlka jejich arakhů postupně zhasínají...

Trefa do Bílého (chodce)

Nesporný vrchol celého dílu byla Arya (Maisie Williamsová) vrhající se s dýkou na Nočního krále. Tím spíše, že útok vyšel. Západozemí bitvu fakticky prohrálo ve chvíli, kdy Noční král zdvižením rukou znovu oživil své již padlé vojáky. Jak zabít něco, co nemůže umřít? Jediným možným cílem byl tedy on, protože kdyby padl, padne s ním celá armáda. Arya tak musela bodat špičatým koncem.

O první útok se na bojišti pokusil už Jon Sníh (Kit Harington), který se ale k vůdci nemrtvých nedostal dostatečně blízko. Arya předvedla nečekané a svým činem tak pravděpodobně rozhodla o osudu celého Západozemí. To rozhodně není špatný výkon na kdysi malou a naivní holčičku. Nyní už je jasné, proč filmaři tak urputně před diváky tlačili fakt, že Arya je již dospělá. V tomto díle to vrchovatou měrou dokázala.

Smrt pyšného medvěda

Západozemí přišlo o jeden z nejstarších a nejvznešenějších rodů. Mormontové v boji o Zimohrad přišli o jediné dva zbývající členy (v knihách mají ovšem ještě další). Hlava rodu, mladá Lyanna Mormont (Bella Ramsey), zahynula ve spárech nemrtvého obra. Ještě před svou smrtí mu ale hrdinsky zarazila dýku z dračího skla do oka (neměl Noční král těch obrů náhodou v minulých dílech mnohem víc?). Druhým padlým Mormontem je sám vyděděný rytíř Jorah, který nejdříve špehoval Daenerys Targaryen, aby se ve finále stal jejím nejoddanějším služebníkem.

Rod Mormontů je dalším vazalským rodem Starků, který byl v osmé sérii vyvražděn. Tím prvním byl rod Umberů, jehož dědic našel smrt ve svém domovském hradě hned v prvním díle osmé série. Neda Umbera, mladou hlavu rodu, nemrtví přibili na zeď jako odstrašující příklad.

A dá se předpokládat, že bitva o Zimohrad přinesla konec ještě jednoho slavného severského rodu - Karstarků (viz dále).



Vykoupení syna Železných ostrovů

Theon Greyjoy (Alfie Allen) se během osmi sérií stal z pyšného hejska lidskou troskou, která však svůj boj do poslední chvíle nevzdala. Vykoupení našel v tom, že Brana Starka (Isaac Hempstead Wright) chránil před nemrtvými útočníky. To, že v tom byl sakra dobrý, předvedl záběr z výšky, při kterém u jeho nohou ležely nejméně dva tucty poražených Bílých chodců.

Naživu přitom z vojska Greyjoyů zůstal jako jediný. Po jeho boku přitom bojovala i dědička rodu Karstarků Alys. Můžeme předpokládat, že i ona našla mezi zdmi Zimohradu smrt.



Nemohl si přát lepší odchod, než být zabit v zoufalém výpadu přímo Nočním králem. „Jsi dobrým mužem,“ řekl mu předtím ještě Bran. Měl pravdu.

Bude nicméně zajímavé sledovat, jak do děje zasáhne jeho sestra Yara Greyjoy (Gemma Whelanová), která s odpadlíky odplula na Železné ostrovy, kde chtěla vytvořit zázemí pro přeživší v případě, že by bitva o Zimohrad nedopadla dobře. Třetí z Greyjoyů, úlisný Euron (Pilou Asbaek), zatím spřádá plány s Cersei Lannister (Lena Headey).

Sbohem a šáteček

Melisandra z Ašaje (Carice van Houtenová) shodila magický náhrdelník a odchází za zvuku dujícího větru. Po cestě stárne a klopýtá, neudrží se na nohou. Na zem ale padá už jen vyschlá kostra. Rudá kněžka, jedna z nejrozporuplnějších postav celého seriálu, umírá. Svůj úkol splnila.

Tajemná žena si vysloužila nenávist diváků, když její magie zabila Renlyho Baratheona a když byla na její příkaz upálena neboha Shireen, malá dcera Stannise Baratheona. Zároveň ale lidem v boji pomohla a dodala Arye potřebnou odvahu pro poslední úder. Co je děsivější, všechna její proroctví se zřejmě vyplnila. Ačkoliv nebyla o Stannisovi, jak si Melisandre prve myslela...

Melisandra měla být předvojem pro příchod válečníka světla Azora Ahaie. Podle ašajského proroctví se Azor Ahai vrátí v nové podobě a Dlouhou noc zažene. Je tedy oním bájným válečníkem světla Arya Stark, když její úder porazil nemrtvé? Válečník měl ale podle legendy pozvednout meč z plamene, kterého se zlo zalekne.