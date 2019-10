Hrozba přijde z Ruska. První ukázka na poslední sérii Vikingů slibuje velkolepý konec

KATTEGAT/PRAHA První ukázka na nové Vikingy dokazuje, že severští válečníci mohou na klidný důchod zapomenout. Noví Vikingové připlují na svých drakkarech již 4. prosince. (Článek obsahuje vyzrazení části děje předchozích sérií.)

Bratrská bitva skončila. Na trůn Kattegatu usedl Björn Železný bok (Alexander Ludwig), Ivar Bezkostý (Alex Høgh Andersen) byl poražen a musel uprchnout. Björn brzy zjišťuje, že královské povinnosti nejsou žádný med. Dostává se do dilemat, ze kterých může vzejít jako milosrdný, ale velmi slabý panovník, nebo jako nespoutaný tyran.

Ivara mezitím daleká cesta přivede do Ruska, kde se setká s princem Olegem z Novgorodu (Danila Kozlovsky), krutým panovníkem s ohromnou armádou. Olegovi se možnost dobýt Švédsko zamlouvá a proradný Ivar tak nejspíš konečně naše toho nejlepšího možného spojence. Lagertha (Katheryn Winnicková) si chce užít stárnutí v klidu a samotě, ale žena Ragnara Lothbroka musí neustále unikat před stíny minulosti. Floki (Gustaf Skarsgård) se mezitím kdesi na Islandu ztratil a pátrání po něm je bezvýsledné...

Poslední série Vikingů, která bude stejně jako ta předchozí rozdělená na dvě půlky o deseti dílech, uzavře všechny dějové linie. „Vždycky jsem věděl jak Vikingové skončí. Po 89 epizodách si myslím, že jsme ságu Ragnara Lothbroka a jeho synů odvyprávěli a divákům dopřejeme definitivní konec seriálu. Takový, jaký si fanoušci zaslouží,“ prohlásil tvůrce seriálu Michael Hirst. „Je to hořkosladké loučení. Stále ale zbývá dvacet epizod a ty nejvíc ambiciózní epizody s největším emočním nábojem na fanoušky ještě čekají,“ dodal.

Neověřené zprávy mezitím hovoří o to, že Hirst již pracuje na vedlejším seriálu zasazeném do stejné doby. Ten by se ale měl věnovat jiným severským legendám. Vikingové jsou od svého prvního uvedení v roce 2013 největším seriálovým hitem televize History Channel, takže by bylo logické tento svět neopouštět.