Hudbou proti systému. Do Prahy zavítají legendární Rage Against the Machine

Když se kapela Rage Against the Machine dala minulý rok znovu dohromady, objevily se spekulace o turné. Naděje fanoušků se vyplnily. Jedna z nejznámějších rockových kapel zavítá do Prahy 8. září. Předskokana jim udělají američtí hip-hopeři Run the Jewels.

Americká rocková kapela Rage Against the Machine započala svoji hudební pouť již v roce 1991 a hned svou debutovou deskou z roku 1992 dosáhla globálního úspěchu. Album s prostým názvem Rage Against the Machine se vyhouplo na přední příčky hitparád, po světě nasbíralo hned několik zlatých a platinových ocenění, a jen v Americe jeho prodeje překonaly magickou hranici tří milionů nosičů. Následovala neméně úspěšná alba Evil Empire (1996), The Battle of Los Angeles (1999) a „posmrtné“ Renegades (2000).



Kapela míchající prvky rocku a hip-hopu se pak stačila rozpadnout, dát dohromady a v roce 2011 znovu rozpadnout. Následovalo osm let fanouškovských nadějí na její návrat. V roce 2019 čtveřice Tim Commerford, Zack de la Rocha, Tom Morello a Brad Wilk oznámila velkolepý návrat.

Skupina se proslavila hity jako Killing In Your Name, Know Your Enemy, Bullet In The Head, Bulls On Parade nebo People of the Sun.