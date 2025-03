„No Tie“. Letos můžete na hudební festival Dvořákova Praha i bez kravaty

Na tuhle koncertní řadu můžete bez obleku a nemusíte se „bát“ závažných hudebních struktur. Na koncertech se setkáte s humorem, nadsázkou a různými hudebními žánry, též s virtuozitou a respektem k autorům. Nemusíte se však obávat ani pokleslého crossoveru, festival ví, jakou si chce držet úroveň.

V celkem pěti koncertech můžete slyšet třeba program, který na objednávku festivalu vytvořila dvojice Igudesman & Joo s názvem Sound New World, nebo třeba hudebníky Berlínské a Vídeňské filharmonie, vystupují pod značkou Philharmonix, hornistku Berlínské filharmonie Sarah Willis, která spojila síly s kubánskými hudebníky v programu Mozart y Mambo, violoncellistu Jiřího Bártu s několika hosty, kteří připravili program Bach Meets Bolling.

Staatskapelle Dresden a další světové orchestry

Největším lákadlem festivalu budou, jako každý rok, velké symfonické orchestry. Zahajovacího koncertu se ujme Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr vedený Alainem Altinogluem. Tradiční Dvořákův violoncellový koncert provede Gautier Capuçon. Orchestr na festivalu vystoupí ještě jednou, s houslovým koncertem Jeana Sibelia (Julian Rachlin) a osmou symfonií Dmitrije Šostakoviče.

Gustav Mahler Jugendorchester vedený Manfredem Honeckem zahrají Korngoldův houslový koncert a Brucknerovu devátou symfonií. Festival sice tohle vystoupení uvádí v řadě Pro budoucnost určené mladým umělcům, ale orchestr lze bez váhání řadit mezi světovou extratřídu.

Jeden z nejstarších orchestrů, Staatskapelle Dresden, přijede se svým novým šéfdirigentem Danielem Gattim a programem sestaveným z Mahlerovy páté symfonie a Schumannova klavírního koncertu v podání Kirilla Gersteina. Chamber Orchestra of Europe s Andrásem Schiffem, který bude orchestr dirigovat od klavíru, přivezou dva Mozartovy klavírní koncerty a dvě serenády Antonína Dvořáka.

Česká filharmonie se na festivalovém programu podílí dvěma koncerty, pod vedením Leonidase Kavakose zahrají Mozartův houslový koncert a Prokofjevovu šestou symfonii. Další vystoupení patří do festivalové řady Pocta Schumannovi, pod vedením Robina Ticciatiho přednese Vilde Frangová Schumannův houslový koncert, po přestávce zazní Berliozova Fantastická symfonie.

Závěr festivalu bude patřit Orchestre National de France pod taktovkou Cristiana Măcelarua, Rudolf Buchbinder s nimi provede Gershwinův klavírní koncert a vedle něj zazní ještě Dvořák, Enescu a Ravel.

Bylo by škoda nezmínit vystoupení Prague Philharmonia - PKF, která společně s Pražským filharmonickým sborem a sólisty uvedou epos o Gilgamešovi Bohuslava Martinů a klavírní koncert Clary Schumannové v podání Onutė Gražinytė a Schumannův violoncellový koncert v podání Stevena Isserlise. Tento koncert též patří do řady Pocta Schumannovi.

Brzy může být vyprodáno

Kurátorkou letošní komorní řady je sopranistka Kateřina Kněžíková, letošek tedy bude patřit Dvořákovým písním a jak je patrné, v rámci jediného ročníku se na všechny nedostane. Zpěvačka připravila jak orchestrální recitál se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Robertem Jindrou, tak recitál jen s klavírem, zde vystoupí s altistkou Bellou Adamovou za doprovodu klavíristy Davida Švece.

Další komorní programy nesou názvy Večerní písně, ty představí díla Smetany, Fibicha, Křičky i Dvořáka, a Dialog Vltavy se Seinou, kde vedle Dvořáka a Martinů zazní i Fauré či Chausson. Do komorní řady patří i koncert Belfiato Quintetu slavícího dvacet let a dal by se do ní započíst i recitál skvělého klavíristy Paula Lewise, jenž v Rudolfinu vystoupí se skladbami Mozarta, Beethovena, Brahmse a Thomase Larchera.

Program festivalu, který proběhne mezi 5. a 23. Zářím, je mnohem bohatší, nabízí spoustu zajímavých zážitků a nadto ještě slevy a to jak pro studenty, tak pro seniory. Prodej sice začal ve čtvrtek 13. března v poledne, nicméně lze čekat, že většina akcí se brzy vyprodá.