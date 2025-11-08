Udělejte si jaro před Vánocemi. Nadělte si vstupenku na některou z hvězd Pražského jara

Jedenaosmdesátý ročník festivalu nabídne více než šedesát akcí, nejen koncerty, též workshopy, masterclassy a už po třetí i Art Salon.
Hudebních dominant bychom našli více, záleží na posluchačských preferencích. Festival můžeme vnímat jako reprezentativní přehlídku silné generace českých dirigentů, kteří si vydobyli mezinárodní renomé. Poslechnout si můžete kreace Petra Popelky, Jakuba Hrůši, Tomáše Netopila, Tomáše Hanuse, Václava Lukse a Roberta Jindry.
Z jiného pohledu lze nadcházející festival chápat jako přehlídku velkých vokálně instrumentálních děl, na programu je Stabat Mater Jakuba Jana Ryby a v novodobé premiéře oratorium La Purificazione di Maria Virgine Antonia Casimira Cartellieriho, Faustovo prokletí Hectora Berlioze, opera Lidský hlas Francise Poulenca a premiéra jeho nejslavnější opery Dialogy karmelitek, Máří Magdaléna Julese Masseneta, Stvoření Josepha Haydna a na závěr festivalu Verdiho Messa da Requiem.
Jedenáct světových premiér
Festival lze také nahlížet přes hvězdné umělce, rezidenční umělkyní je kanadská zpěvačka, dirigentka Barbara Hannigan, která vystoupí s klavíristou Bertrandem Chamayou a slavnými Belcea Quartet, dvakrát bude dirigovat Českou filharmonii, v Poulencově Lidském hlase bude současně zpívat a dirigovat. Na dalším koncertě chce dokonce rozezpívat hráče filharmonie. Hvězdnou sólistkou je určitě klavíristka Martha Argerich, nebo skvělý finský dirigent Klaus Mäkelä, který do Prahy přijede s famózním violoncellistou Trulsem Mørkem, aby interpretovali Dvořákův violoncellový koncert.
|
Pražské jaro odtajnilo program. Zve na slavná tělesa i zpívající dirigentku
Vystoupí též čerstvý vítěz Chopinovy soutěže ve Varšavě Eric Lu. Dva koncerty tu bude mít Symfonický orchestr bavorského rozhlasu vedený Simonem Rattlem, na jednom z nich zazpívá Magdalena Kožená. Závěr festivalu bude patřit Staatskapelle Dresden a jejímu šéfdirigentovi Danielu Gattimu, který také přiveze skvělé zpěváky.
Nesmíme zapomínat ani na soudobou tvář hudby, na již tradiční přehlídce toho nejnovějšího, Prague Offspring, se publiku představí rezidenční skladatelka jihokorejského původu Unsuk Chin, a druhým rokem špičkový orchestr Ensemble Modern. Pražské jaro nabídne celkem jedenáct světových premiér, ty budou rozloženy do celého festivalu, avšak návštěvníci Prague Offspring se nemusí bát nedostatku novot.
Když se vrátíme k českým dirigentům, pak musíme zmínit zahájení festivalu, to bude patřit Symfonickému orchestru Českého rozhlasu, který bude řídit Petr Popelka, publikum jej bude moci vidět v jednom z posledních vystoupení s orchestrem v roli šéfdirigenta. Jakub Hrůša nabídne vystoupení s Českou filharmonií a houslistkou Patricií Kopatchinskou, která na letošním ročníku Pražského jara okouzlila publikum.
|
Pražské jaro „jede bomby“ dvacátého století. Kopatchinskaja zářila jako Pierrot
Se sólisty newyorské Metropolitní opery a svým Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK a Pražským filharmonickým sborem provede dirigent Tomáš Netopil Faustovo prokletí Hectora Berlioze. Robert Jindra se Sborem a Orchestrem Národního divadla uvedou duchovní drama o třech jednáních Julese Masseneta Máří Magdaléna. Sólové patry jsou obsazené hvězdami Covent Garden a Vídeňské státní opery.
Se skvělým Orchestra of the Age of Enlightenment chystá dirigent Václav Luks Haydnovo oratorium Stvoření. Dirigent Tomáš Hanus povede Deutsches Symphonie-Orchester Berlin v prvním Šostakovičově violoncellovém koncertu a šesté symfonii Antona Brucknera. Abychom nezapomněli na pravidelný Debut Pražského jara, v němž dává festival prostor mladým dirigentům, letos bude třicetiletý Ondřej Soukup poprvé dirigovat orchestr Prague Philharmonia.
Hudba je radost
Na festivalu má prostor i komorní hudba, každoroční Víkend komorní hudby otevře recitál Erica Lu, již jednou zmíněného vítěze Chopinovy soutěže ve Varšavě. Své programy představí klavírista Jan Schulmeister i Bennewitzovo kvarteto, francouzský loutnista Thomas Dunford bude mít recitál v Anežském klášteře, Barbara Hannigan pak vystoupí v Rudolfinu s Belcea Quartetem.
Ale i mimo tento víkend se komorní hudba na festivalu prosadí. Smetanovo trio chystá světovou premiéru skladby na objednávku festivalu od Jana Duška, Jiří Vodička (housle) a David Mareček (klavír) vystoupí s dvořákovským programem, houslistka Hana Kotková uvede v Národním technickém muzeu program Luigi Nono mezi aeroplány. Dva koncerty bude mít fenomenální bratrské duo klavíristů Lucas a Arthur Jussenovi, jeden z nich pravda nebude komorní, neboť vystoupí společně s londýnským orchestrem Academy of St. Martin in the Fields.
Festival nezapomíná ani na děti, promyšleně si vychovává budoucí posluchače, SpringTeen v Anežském klášteře, to je sobota nabitá aktivitami s jediným cílem, bavit se, protože hudba je především radost.
Pestrostí nabídky je nadcházející ročník festivalu opravdu mimořádný, ať už si vyberete cokoli, můžete si býti jistí kvalitou. Jako pro každý ročník, tak i pro Pražské jaro 2026 platí, kdo zaváhá s nákupem vstupenek, do sálu se nedostane.