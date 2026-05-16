Smetanovu Mou vlast rozsvítili na Pražském jaru rozhlasoví symfonikové s Petrem Popelkou v čele

Martin Zvěřina
  16:30
Letošní 81. ročník mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro zahájil Symfonický orchestr Českého rozhlasu řízený Petrem Popelkou, byla to zároveň oslava sta let od vzniku orchestru. Ten je s festivalem spojený dlouhodobě a na Pražských jarech odehrál celkem 226 koncertů. Úterní zahájení bylo jedenácté v historii orchestru, to první, v květnu 1948, řídil Karel Ančerl.
Zahajovací koncert 81. ročníku mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Má vlast Bedřicha Smetany zazněla v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením dirigenta Petra Popelky (12. května 2026) | foto: ČTK

Petr Popelka s orchestrem Smetanův cyklus nahrál v roce 2024 a to s velmi pozitivními recenzemi. Opakovaně též vyjádřil svůj obdiv k předválečné nahrávce cyklu Václava Talicha a České filharmonie. Posluchači tedy měli představu, co asi přijde. Jenže skutečnost očekávání daleko předčila.

Orchestr zněl pod Popelkovým vedením velmi plasticky a dynamicky, posluchači si možná neodnesli pocit, že slyší „novou“ Mou vlast, nicméně skladba byla strhující, zvláště v dramatických pasážích, též velmi rychlá, ale tempa nebyla samoúčelná. Návštěvníci slyšeli (a na rozhlasovém webu stále mohou poslouchat záznam) Mou vlast zahranou, trochu drze řečeno, „nad možnostmi“ orchestru. Rozhlasoví symfonici se prostě vyznamenali.

Povedl se též dirigentův záměr, který ozřejmil v rozhovoru pro Operu Plus: „U Smetany je hodně důležitou věcí vyprávění příběhu. Jsem přesvědčen, že by nenapsal Mou vlast tak, jak ji napsal, kdyby neměl zkušenost divadelního komponisty. Jeho vývoj jako dramatika je vidět i v jednotlivých operách. A to se třeba v Táboru a Blaníku, i v Šárce, nezapře. Šárka je geniálně vyprávěný příběh… Klarinetové sólo, než se spáchá ten hrozný mord… Všechno přímo volá po opeře. Takže doufám, že naše Má vlast je a bude velmi sugestivním, dramatickým vyprávěním příběhu.“

Zahájení Pražského jara bylo též jedním z posledních koncertů Petra Popelky v roli šéfa rozhlasových symfoniků, od příští sezóny působí u Vídeňských symfoniků.

Kopatchinskaja i Hannigan

Pražské jaro pokračuje v sobotu koncertem proslulého Smetanova tria v Anežském klášteře, kde zazní i světová premiéra skladby Jana Duška, kterou si festival objednal. V neděli se, též v Anežském klášteře, představí absolventi Akademie MenART vedení houslistou Janem Fišerem, violoncellistou Tomášem Jamníkem či klavíristou Ivo Kahánkem.

Rovněž v neděli se v Dvořákově síni Rudolfina uvede špičkové klavírní duo Lucas a Arthur Jussen spolu s fenomenálním britským orchestrem Academy of St. Martin in the Fields v dílech Mozarta a Bacha.

Debut Pražského jara je tradiční koncert, na kterém dostávají příležitost mladí dirigenti, letošním pondělním debutantem je dirigent Ondřej Soukup, který s orchestrem Prague Philharmonia a sopranistkou Simonou Šaturovou uvedou program sestavený z děl spjatých s americkým kontinentem.

Česká filharmonie vedená Jakubem Hrůšou na úterním koncertě uvítají houslistku Patricii Kopatchinskou, která okouzlila publikum na loňském ročníku, kde zazářila v několika koncertech jako rezidenční umělkyně. Posluchače čeká Janáček, Bartók i houslový koncert Luboše Fišera. Koncert bude v přímém přenosu vysílat Český rozhlas Vltava.

Ve středečním koncertu se publiku představí kanadská sopranistka a dirigentka Barbara Hannigan. Na tomto koncertě v Rudolfinu zatím jen v roli zpěvačky za doprovodu klavíristy Bertranda Chamayoua. Jako na rezidenční umělkyni se na ni mohou posluchači těšit i na dalších koncertech.

Ve čtvrtek pozve festival posluchače do Státní opery, kde bude k vidění opera Francise Poulenca Dialogy karmelitek. Helsinki Baroque Orchestra se uvede ve čtvrtek v Rudolfinu, kde představí pod taktovkou Aapo Häkkinena například svou interpretaci Stabat Mater Jakuba Jana Ryby. Tento koncert také mohou posluchači slyšet v rozhlasovém přímém přenosu. V holešovickém DOXu zahraje ve čtvrtek, v rámci akce Jazz na Jaru, Fred Hersch Trio, které se může chlubit sedmnácti nominacemi na cenu Grammy.

Nadcházející festivalový týden bude špičkový co do interpretů a též pestrý co do nabídky, takže by si mohl vybrat každý.

