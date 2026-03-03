Londýnský symfonický orchestr s Antoniem Pappanem přijede do Litomyšle

K tradičním festivalovým programovým oporám budou patřit rezidenční soubory, tedy Česká filharmonie, Collegium 1704 a Pavel Haas Quartet.
Filharmonici zahájí festival dvěma slavnostními koncerty, v nichž se publiku představí fenomenální klavírista Seong-Jin Cho v Beethovenově pátém klavírním koncertu, pod vedením Davida Robertsona uvedou též Smetanovu předehru Valdštýnův tábor a Stravinského Svěcení jara. Komorní orchestr České filharmonie vedený Nicholasem Kraemerem přiveze do Litomyšle Bachovy Braniborské koncerty.
Collegium 1704 s Václavem Luksem představí zbrusu nové nastudování oratoria Susanna Georga Friedricha Händela s Katerynou Kasper v titulní roli a recitál skvělého basbarytonisty Luigiho De Donata inspirovaný barokním zpracováním mýtu o kyklopovi Polyfemovi.
Kvarteto Pavla Haase uvede Dvořákův smyčcový kvartet op. 105 a smyčcový sextet op. 48 s exkluzivními hosty – violistou Pavlem Niklem a violoncellistou Ivanem Vokáčem.
Porgy a Bess i Netopýr
K festivalu neodmyslitelně patří i opera, její obdivovatelé nebudou nijak ukráceni, Smetanova Čertova stěna z brněnského Národního divadla v režii Jiřího Heřmana a Hubička v podání mladých pěvců v režii Magdaleny Švecové nastudovaná v rámci projektu Operní líheň posluchače nezklamou. Výjimečný zážitek slibuje výběr z Gershwinovy opery Porgy a Bess v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava a amerického dirigenta Davida Jacksona, který na festival přiveze skvělé obsazení z Metropolitní opery i La Scaly.
Koncertní provedení Stravinského opery Oedipus Rex slibuje jednu z posledních příležitostí vyslechnout si ještě dirigenta Petra Popelku v roli šéfa Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Tomáš Netopil, pražští symfonikové a Pražský filharmonický sbor přivezou jednoaktovou operu Bohuslava Martinů Mariken z Nimègue v nově objevené první verzi. Pražské národní divadlo se uvede svou inscenací Verdiho Aidy a na zámku v Nových Hradech se mohou posluchači potěšit zpěvohrou Vojtěcha Matyáše Jírovce Lékař oční v nastudování Marka Štryncla a souboru Musica Florea.
|
Smetanova Litomyšl odložila stavbu nového hlediště, nechce se zadlužit
Opereta Netopýr Johanna Strausse mladšího v provedení brněnské Janáčkovy opery či muzikál Elisabeth inspirovaný životem rakouské císařovny, kterou veřejnost zná především jako Sisi, případně operní sbory v podání Pražského filharmonického sboru a orchestru Prague Philharmonia PKF by mohly potěšit milovníky méně závažných žánrů.
Síla Händela, Vivaldiho či Scarlattiho
V programu Opera Gala se představí světoznámý velšský barbaritonista Bryn Terfel spolu se slovenskou sopranistkou Slávkou Zámečníkovou, orchestrem Prague Philharmonia PKF a dirigentem Eugenem Kohnem. Sopranistu Maayana Lichta zná festivalové publikum z loňské brněnské Figarovy svatby, v níž zpíval Cherubína. Letos si připravil s cembalistou Guyem Maorim recitál nazvaný Síla přírody sestavený ze skladeb Händela, Vivaldiho či Scarlattiho.
Příznivci staré hudby si mohou poslechnout též vystoupení Silentium! ensemble a Tomáše Netopila či středověké milostné písně v podání Barbory Kabátkové. Svět okcitánských středověkých trubadůrek přibližuje současná kompozice Michala Nejtka, kterou provede soubor Tiburtina Ensemble.
Festival nabídne spoustu dalších koncertů, na kterých se představí například sopranistka Kateřina Kněžíková s Bennewitz Quartetem či houslista Josef Špaček, dirigentka Alena Hron, Schola Gregoriana Pragensis...
Je z čeho vybírat, prodej vstupenek začíná ve středu 4. března od 10 hodin.