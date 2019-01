Hvězda seriálu Narcos přišla k soudu s El Chapem, kterého hraje

NEW YORK Herec Alejandro Edda, který v televizním seriálu Narcos: Mexico hraje Joaquína Guzmána přezdívaného El Chapo, se přišel podívat na soudní proces se skutečným drogovým bossem. Podle amerických médií se představitel jedné z hlavních rolí seriálu v pondělí překvapivě objevil na soudním slyšení, hlavou pokynul na Guzmána, který se obratem pousmál a mrkl na něj.

Proces s narkobossem byl zahájen v listopadu a běží o něco rychleji, než se očekávalo. Prokuratura by mohla uzavřít dokazování ještě tento týden. Obě strany by tak mohly pronést své závěrečné řeči již příští týden. Není jasné, kolik času pak bude potřebovat porota na vynesení rozsudku ani kdy by v případě odsouzení mohl být Guzmánovi vyměřen trest.



Edda: Guzmán musí být odsouzen

„Vypadal šťastně,“ řekl Guzmánův právník William Purpura, který svého mandanta na zvláštního hosta sedícího v sále upozornil. S bušícím srdcem a zpocenýma rukama se čtyřiatřicetiletý Edda podíval Guzmánovi do očí. „Kouknul se na mě a mrknul,“ popsal herec, původem rovněž Mexičan, tento „surreální“ moment. Později se Edda setkal také s Guzmánovou ženou Emmou Coronelovou a jeho obhájcem. Podle médií Edda řekl, že Guzmán je vinný a musí být odsouzen.

Jednašedesátiletý Guzmán opakovaně sdělil, že by svůj životní příběh rád viděl v knižní nebo filmové podobě. Seriál Narcos: Mexico, který pojednává o mexickém obchodu s drogami, je od poloviny listopadu k vidění na internetové televizi Netflix. Nyní s v hlavním městě Mexiku točí druhá série.