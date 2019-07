Hvězdně obsazená hádka. Jiří Havelka představil ve Varech svůj film o domovní schůzi

KAR Celovečerní debut respektovaného divadelního režiséra a herce Jiřího Havelky o schůzi společenství vlastníků v bytovém domě dnes tvůrci představili na festivalu v Karlových Varech. Havelka během přípravy filmu, jak dnes řekl, námět použil pro divadelní inscenaci Společenstvo vlastníků, kterou divadlo Vosto5 s úspěchem uvádí od předloňské premiéry. Film, ve kterém hrají Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Jiří Lábus, Dagmar Havlová, Pavla Tomicová nebo Stanislav Majer, bude mít v kinech premiéru počátkem roku 2020.

„Producentovi jsem dal asi pět námětů, on si vybral tento, já jsem to napsal jako filmový scénář víceméně z jedné místnosti. Protože realizace filmová je trochu zdlouhavá, tak se mezitím udělalo divadlo, a tím pádem se znovu posunul scénář,“ popsal Havelka vznik snímku, který poměrně autenticky popisuje schůzi společenství vlastníků bytového domu; autoři uznávají, že kvůli jedinému ve filmu použitému prostředí klade film na diváky poměrně velké nároky.



„Když jsem četl scénář poprvé, byl jsem nadšený. U současného českého filmu mám trochu problém, že nevidím současnou českou realitu, kterou žijeme. Většinou jsou to takové vztahové, lehce hysterické komedie nebo historické filmy, kdy utíkáme do historie, kde už víme, jak to dopadlo,“ řekl Jaroslav Sedláček z Filmového centra České televize, která je koproducentem snímku. „Měl jsme radost, že tady jsou všechny postavy příběhu velmi živé, že je všechny znám, ačkoli nikoho z nich vlastně nezná, se všemi se někdy nějakým způsobem potkávám, nic si nedarují a je to zároveň vtipné i mrazivé,“ uvedl.



„Maminka tří dětí paní Zahrádková je vkusně oblečená sofistikovaná paní, která chce aspoň poprvé dovést schůzi dál než k prvnímu bodu a o to se celý film neúspěšně pokouší. Má velmi pestrou škálu emocí,“ řekla o své roli Tereza Voříšková. Pavla Tomicová hraje nájemnici, jíž ostatní vyčítají, že ubytovává mnoho nepřihlášených Afroameričanů a má je jako sexuální otroky, Stanislav Majer hraje s Kryštofem Hádkem dva bratry, kteří zdědili byt po otci a přicházejí na schůzi poprvé.

Hrdinům filmu Vlastníci patří byty v postarším činžovním domě a mají společnou schůzi, na které se musí dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout. Najdou se mezi nimi idealisté, kteří jednají ve prospěch celku, jsou tam vypočítaví prospěcháři nebo rafinovaní manipulátoři, ale také lidé ztracení v pocitech vlastní bezvýznamnosti. Všichni se ale nakonec musí společně domluvit na správě domu, ve kterém bydlí.

„Samozřejmě jsou v tom osobní zážitky. Za dobu, co žiju v Praze, jsem zažil vícero schůzí vlastníků bytových jednotek a přišlo mi, že málokdy je na tak malém prostoru vidět tak moc o nás, o lidech,“ řekl Havelka.