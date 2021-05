Hvězdy Colours of Ostrava potvrzují: Twenty One Pilots přijedou v roce 2022

Festival Colours of Ostrava potvrzuje první hvězdu pro rok 2022: americkou kapelu Twenty One Pilots, která měla v areálu ostravských Dolních Vítkovic vystoupit loni i letos. Formace přiveze příští rok do Ostravy písně z nové desky Scaled And Icy.

Nové album Twenty One Pilots vychází již 21. května a doprovází je ve stejný den i speciální livestream koncert. Na album upozornily již dva úspěšné singly, Choker a Shy Away, který kapela zahraje 23. května při předání cen Billboard Music Awards. „Potvrzení Twenty One Pilots na příští rok pro nás představuje první a důležitý krok ke splnění slibu, který jsme při přesunu letošního ročníku dali držitelům vstupenek - domluvit tytéž hlavní hvězdy. A jako malý bonus získají naši návštěvníci to, že dvojice přijede s novou deskou, která právě vychází. Jména dalších potvrzených kapel budou brzy následovat,“ uvádí ředitelka festivalu Zlata Holušová. Twenty One Pilots pocházejí z amerického Ohia a tvoří je zpěvák a multinstrumentalista Tyler Joseph a bubeník Josh Dun. Pojmenovali se po tragickém příběhu z dramatu Arthura Millera All My Sons, kdy lidskou vinou zahynulo jednadvacet pilotů. Twenty One Pilots stylově střídají elektropop, reggae, hip hop, drum & bass, punk nebo hymnické klavírní balady. 19. ročník festivalu Colours of Ostrava proběhne od 13. do 16. července 2022 tradičně v industriální oblasti ostravských Dolních Vítkovic. Vedle zahraničních i domácích kapel nabídne na mnoha pódiích bohatý doprovodný program - mezinárodní fórum Meltingpot, divadla, workshopy, filmy či výtvarné instalace. Čtyřdenní vstupenky na rok 2022 jsou v prodeji ve festivalovém e-shopu, zakoupené vstupenky na Colours of Ostrava 2020 a 2021 platí automaticky i na příští rok. V současné době mohou fanoušci na sociálních sítích sledovat Colours TV s koncerty z minulých ročníků festivalu a další materiály z archivu. Fórum Meltingpot přináší podcasty a online rozhovory s různými osobnostmi.