Hvězdy stále tančí. Desátá řada StarDance oslaví Karla Gotta i sametovou revoluci

Desátá řada taneční soutěže StarDance, kterou bude Česká televize vysílat od 12. října, připomene všechny minulé ročníky s bývalými taneční páry a oslaví 30 let od sametové revoluce. Nově bude všemi díly provázet detektivní příběh, tradiční pak budou tematické večery, přičemž hned druhý večer bude věnovaný Karlu Gottovi. Server Lidovky.cz vám přináší program jednotlivých večerů. .

V soutěži se opět představí deset párů. Letos je s profesionálními tanečníky vytvoří herec Matouš Ruml, novinářka Nora Fridrichová, zpěvačka Tonya Graves, youtuber Karel Kovář alias Kovy, biatlonistka Gabriela Koukalová, rybář Jakub Vágner, spisovatelka Radka Třeštíková, zpěvák Xindl X, vlastním jménem Ondřej Ládek, a herci Veronika Khek Kubařová a Miroslav Hanuš.



„Diváky čeká i souboj týmů v rokenrolu, ve kterém se věnujeme svobodě, protože tento tanec byla a je svoboda. Uvidíme i vystoupení profesionálních tanečníků. Minulý rok jsme párům dali 14 dní navíc a uděláme to i tentokrát,“ řekl odborný poradce, tanečník a účastník minulých ročníků Jan Onder.

Vítězové Stardance StarDance IX (2018): Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková StarDance VIII (2016): Zdeněk Piškula a Veronika Lálová

StarDance VII (2015): Marie Doležalová a Marek Zelinka

StarDance VI (2013): Anna Polívková a Michal Kurtiš

StarDance V (2012): Kateřina Baďurová a Jan Onder

StarDance IV (2010): Pavel Kříž a Alice Stodůlková

StarDance III (2008): Dana Batulková a Jan Onder

StarDance II (2007): Aleš Valenta a Iva Langerová

StarDance I (2006): Roman Vojtek a Kristýna Coufalová



StarDance letošním ročníkem naváže i na čtyřletou spolupráci s Centrem Paraple, které pomáhá vozíčkářům s poškozením míchy. „Vždycky je to hrozně baví. Pro tanečníky je to několik dní štěstí, někteří v tanci pokračují dál. Očekávám, že tenhle moment sběru peněz lidem dává takový etický bonus, který bere za srdce,“ podotkl prezident centra Zdeněk Svěrák.

Obměny letos ale doznala soutěžní porota. Po bok už tradičních porotců Zdeňka Chlopčíka a Tatiany Drexler v ní nově usedne herec Richard Genzer, který se účastnil loňské řady StarDance, a taneční trenér Jan Tománek. „Bojím se, že taneční páry budu také buzerovat, protože mám s tancem zkušenosti. Na StarDance se ale velmi těším, je to moje vysněná práce,“ uvedl Tománek. Protiklad jeho přísnosti by měl tvořit právě Richard Genzer. „Jelikož jsem minulý rok trpěl mezi soutěžícími, mám v plánu být letos výrazně hodnější než ostatní porotci. Mezi nováčky v porotě to jiskřilo už na tiskové konferenci, protože Tománek o Genzerovi prohlásil, že není tanečník. „Mé ego je právě teď v suterénu,“ nechal se slyšet smutný herec.



Jednotlivé díly loňské StarDance sledovalo v průměru 1,45 milionu lidí a finálový večer deváté řady si pak v televizi pustilo kolem 1,64 milionu lidí. Předchozí finále v roce 2016 mělo podle ČT sledovanost zhruba 1,6 milionu lidí.