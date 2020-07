Je to podraz a neúcta ke kultuře, míní ředitelka Colours Holušová. Hygiena jí zrušila Nefestival

OSTRAVA Krajská hygienická stanice se jako preventivní opatření rozhodla s okamžitou platností zrušit právě probíhající Nefestival, náhradu za Colours of Ostrava. Akce, která měla proběhnout ještě v pátek a sobotu, se přitom koná pod otevřeným nebem s účastí jen tisícovky fanoušků. Na otázky Lidovek.cz odpovídala ředitelka festivalu Zlata Holušová a tiskový manažer Jiří Sedlák.

Lidovky: Jak to teď bude s festivalem probíhat?

Jiří Sedlák: Areál se běžně otevírá v šest hodin večer. Začneme komunikovat všemi kanály, že je festival okamžitě zrušen. Kapely na dnešní večer jsou ale na místě a máme tam techniku na dnešek i zítřek. Budeme vracet vstupné, protože fanoušci nemohou nést náklady za zrušený festival. Musíme to sečíst a rozmyslet si další postup.

Lidovky: Jak jste se o zrušení dozvěděli?

J. S.: Velmi krátce před konferencí na krajské hygienické správě jsme se od redaktorky České televize dozvěděli, že se možná něco takového chystá. Dopředu jsme nevěděli nic, nikdo s námi nic nekonzultoval. Přišlo to jako blesk z čistého nebe.

Zlata Holušová: Opravdu nás nikdo neinformoval. Sami jsme se dostavili na tiskovou konferenci hygienické stanice, která ji uspořádala naprosto svévolně. Neřekla to ani hejtmanovi s primátorem.

Na tiskové konferenci nám bylo řečeno, že situace je v podstatě klidná. V Ostravě za měsíc přibyly tři případy a tohle je jen preventivní opatření. Vidím to jako absolutně bezprecedentní krok.

Lidovky: Jaký dopad zrušení bude mít?

J. S.: Je to likvidační pro kulturu v tom smyslu, že neexistuje žádná jistota pro pořadatele kulturních akcí. Nemohou se na nic spolehnout.



Z. H.: Je to vzkaz všem festivalům a organizátorům, aby alespoň půl roku nic nedělali, protože je kdykoliv z hodiny na hodinu mohou zrušit. Není proti tomu žádná ochrana. Pochopitelně to na nás dopadne finančně a lidé budou zklamaní. Je to podraz a naprostá neúcta ke kultuře a k našemu podnikání.

Na tiskové konferenci jsem se také dozvěděla, že zoologická zahrada je v klidu, protože je venku a nemůže se tam nic stát. Přitom Nefestival je také venku, úplně stejně jako ta zoo. Nic se tam těm lidem nemůže stát. Navíc jich máme jen tisíc, což je teď na nějakých exponovanějších místech venku skoro všude.

Lidovky: Máte nějaké prvotní odhady o škodách?

Z. H.: Nemáme, ale myslím, že dva nebo tři miliony to určitě budou.

Lidovky: Zvažujete právní kroky?

J. S.: Budeme to teprve analyzovat a zvážíme možnosti.



Z. H.: Víme to teprve dvě hodiny. Pokud toho budu schopná, tak je ale stoprocentně zvažovat budu, když uvidím, že máme nějakou šanci. Nevím, do jaké míry náš stát chrání podnikatele proti takový věcem.

Lidovky: Myslíte, že by to mohlo ovlivnit i příští rok Colours of Ostrava?

Z. H.: To si netroufám odhadovat. Doufám ale, že se věci vrátí k normálu. Colours to snad neovlivní.