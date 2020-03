‚I malé princezny si musí mýt ruce.’ Prodej dětské knížky díky koronaviru vzrostl o 2000 procent

LONDÝN Britský spisovatel Tony Ross se proslavil sérií ilustrovaných pohádek o Malé princezně. Několik knížek této série vyšlo i v Česku. Největší úspěch má nyní ale bezpochyby díl, v němž se malá princezna musí naučit mýt si ruce. Několik let stará kniha díky celosvětové pandemii zažívá boom.

Rodiče po celém světě řeší problém, jak své ratolesti naučit mýt si ruce. Správná hygiena je základní obranou proti zákeřnému koronaviru a nemoci Covid-19. Jako manuál mohou posloužit dětské knihy, které zábavným způsobem dětem nutnost mytí rukou osvětlí. Jak ukazují čísla prodejnosti, rodiče to moc dobře vědí.

Kniha Nechci si mýt svoje ruce! (I Don´t Want to Wash My Hands!) ze série Malá princezna vyšla v britském originálu již v roce 2001. Česky tato konkrétní kniha zatím nevyšla, ale několik dílů ze série vyšlo pod nakladatelstvím Egmont, to vlastní mediální společnost Albatros Media. Její britský vydavatel Andersen Press zveřejnil, že prodejnost knihy od února do března vystřelila o 2000 %.

V roztomilém příběhu si princezna hraje na zahradě se svým psem. Zámecká služebná jí pak klade na srdce, že si musí vždy po návratu umýt ruce. „Ale PROČ?“ ptá se navztekaně princezna. „Aby se zabránilo bakteriím a jiným nečistotám,“ trpělivě opakuje služebná.

„Inspirací mi byly moje vlastní děti, které byly tak nějak přirozeně neustále ušpiněné. Donutit je umýt si ruce, to bylo něco hrozného. Když jsem tu knihu psal, byl jsem v takovém rozpoložení, v jakém je teď celý svět - nedovolit svým dětem onemocnět kvůli špinavým rukám,“ popsal vznik knihy spisovatel.