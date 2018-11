‚I život s hendikepem se dá prožít naplno.‘ V Praze proběhne festival umění od autorů s mentálním postižením

Praha Fotografie ze života lidí s mentálním postižením i módní návrhy představí v neděli 4. listopadu spolek Fotografiemi pro radost na třetím ročníku festivalu s názvem Labyrint duše. Cílem je ukázat, že svět osob s mentálním postižením zdaleka není černobílý, a že tito lidé mají velmi bujnou fantazii, říká vedoucí projektu Marta Kopecká.

Snímky na historicky první výstavu v rámci festivalu chystaly během roku dvě tisícovky lidí s mentálním postižením napříč celou Českou republikou. I díky kurzům pod vedením profesionálních fotografů tak vznikla unikátní sestava 67 snímků zachycujících svět hendikepovaných osob kolem sebe. „Nejčastějšími motivy fotografií jsou osoby, objevují se ale také zvířata. A hodně fotí radost, fotky jsou v převážné míře s úsměvem na tváři,“ říká o fotografiích, které budou k vidění v kreativním centru Vnitroblock Marta Kopecká.

Hlavním cílem akce je podle Kopecké podpořit integraci osob s mentálním postižením do společnosti a ukázat, že jejich svět není černobílý, ale že stejně jako zdraví lidé dokáží vnímat svět okolo sebe a mít svůj názor. „Když jsme s kamarádkou před třemi lety začínaly, chtěly jsme ukázat, že hendikep není překážkou pro to, aby se život dal prožít na plné pecky. To je asi hlavní motivace, proč tento festival každoročně pořádáme,“ vypráví Kopecká.

Kromě výstavy a ocenění nejlepších fotografií proběhne v neděli také módní přehlídka vlastní kolekce, kterou lidé s mentálním postižením připravovali ve spolupráci se studenty UMPRUM a módní návrhářkou Liběnou Rochovou. Jak ale organizátoři uvádějí, nebude to jen tak ledajaká přehlídka. Modely se totiž budou předvádět formou tance pod vedením profesionálních tanečníků z uměleckého souboru Bílá holubice.

Akce, která se návštěvníkům otevře s úderem 13. hodiny, doplní koncerty skupin Mentallica, Poprask a Rytmy, a také trh chráněných dílen, kde si lidé mohou nakoupit různé výrobky od hendikepovaných osob.

Výstavu fotografií si zájemci mohou prohlédnout pouze v neděli, po novém roce se ale přemístí do dalších měst v celé České republice. Konkrétní místa ještě naplánovaná nejsou. „Budeme rádi, když některá z měst projeví o výstavu zájem nebo nám pomůžou nabídnout nějaké prostory, kde by se mohla uskutečnit,“ dodala Kopecká.

Spolek Fotografiemi pro radost vznikl v roce 2015, od té doby se k němu připojilo 17 organizací a více než 2 000 lidí s hendikepem. Posláním spolku je integrace osob s mentálním postižením do běžného života veřejnosti prostřednictvím fotografií, umění a dovedností. Spolek podporují také dva patroni, jaderná fyzička Dana Drábová a fotograf Robert Vano, a další významné osobnosti v pozici ambasadorů jednotlivých akcí.