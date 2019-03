Idris Elba jako chůva zlobivého dítěte. Akční hvězda si zahrála v komediálním seriálu

LOS ANGELES Z herce Idrise Elby, o kterém se stále spekuluje jako o monžém dalším představitelovi Jamese Bonda, se v seriálu Turn Up Charlie stává komický hrdina s dítětem na krku. Seriál bude mít premiéru 15. března.

Charlie je tak trochu podivín. žije staromládeneckým životem a sní, že jednou prorazí jako dýdžej. V diskžokejství se zhlédl natolik, že zanedbává všechno ostatní. Tím spíše, že jeho nejlepší kamarád David úspěch v životě měl a Charlie by samozřejmě chtěl být jako on. David má ale doma problémovou a nevychovanou dceru Gabrielu. No a když ji potřebuje pohlídat, tak je Charlie zrovna po ruce. Neposlušná dívka ale dost možná Charlieho, který je i v dospělosti neschopný řešit reálné problémy, postaví nohama pevně na zem.

Hlavním tahounem seriálu je samozřejmě jeden z nejlépe placených hollywoodských herců současnosti Idris Elba, který Turn Up Charlie i produkoval. Idrise Elbu mohou diváci znát například ze snímků Temná věž (2017), Hora mezi námi (2017) nebo Thor (2011),

Režisérsky se na seriálu podíleli Tristram Shapeero (Letos Vánoce nebudou, Jimmy Carr: Telling Jokes) a Matt Lipsey (Přistižen při činu, Gangsta Granny).