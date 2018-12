Inscenace pro jednoho herce na Jatkách 78 přiláká Bartošku i Geislerovou

Jatka78 od ledna 2019 startují se světově proslulým konceptem večerů s názvem White Rabbit Red Rabbit. Inscenace íránského režiséra vznikla v roce 2011 a slibuje pokaždé jinou show. Hra je určena jednomu interpretovi, který se dozví její scénář v zapečetěné obálce až na jevišti.

V „králičí” show se na Jatkách78 představí například Jiří Bartoška, Aňa Geislerová, Jiří Macháček, Martha Issová nebo Petr Čtvrtníček. V roce 2010 odmítl íránský dramatik Nassim Soleimanpour nastoupit vojenskou službu, následkem toho přišel o cestovní pas a 3 roky nemohl opustit zemi. Proto napsal hru, která mohla cestovat po světě místo něho.

Králičí show na Jatkách 78 Jiří Macháček: 23. 1. 2019



Martha Issová: 19. 2. 2019



Aňa Geislerová: 20. 3. 2019



Petr Čtvrtníček: 7. 4. 2019



Jiří Bartoška: 6. 5. 2019



Diváci se společně s každým novým hercem vydávají do neznáma, prožijí hluboké a osobní emoce, dojdou na hranice svobody a objeví všechny možnosti divadla. Atraktivita a popularita inscenace nestojí ani tak na jejím obsahu, jako spíš na formě prezentace, která se k ní váže. Hra je určena pro jednoho herce, jemuž je předána v zapečetěné obálce těsně před jeho premiérou. Pro herce jsou připravené pouze dva pokyny – do otevření obálky nesmí znát obsah hry, ale měl by si připravit imitaci pštrose. Aby herec ve významech nezabloudil, vyznačil mu autor v textu hůlkovým písmem slova, která má zdůraznit.



Nejedná se o tradiční divadelní inscenaci, jako spíše o kombinaci nenazkoušeného monodramatu a společenské exhibice. Soleimanpourova hra do značné míry počítá se spoluúčastí diváka. Během prvních několika minut je totiž každému přítomnému divákovi přidělené pořadové číslo a dramatik tak může zprostředkovaně manipulovat s konkrétním divákem. Počet účastníků představení pak doplňuje sám herec a fyzicky nepřítomná osobnost autora, pro nějž je během každého uvedení této hry vyhrazeno místo v první řadě.