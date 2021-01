Inspirovala se Harrisová Lízou ze Simpsonů či tvůrci opět předpověděli budoucnost? Zřejmě ani jedno

WASHINGTON/PRAHA Ve středu byla inaugurace nového amerického prezidenta Joea Bidena. Uživatelé sociálních sítí si nemohli nevšimnout, že fialový outfit a perlový náhrdelník nastupující viceprezidentky Kamaly Harrisové, které měla během ceremonie na sobě, nápadně připomínal oblečení Lízy Simpsonové z epizody Nebárt se budoucnosti (Bart to the Future v originále) z populárního seriálu The Simpsons o žluté animované rodince.

Česká stopa v populárním animovaném seriálu. Simpsonovi se v Portlandu svezli českou tramvají Epizoda byla poprvé vysílána 19. března 2000, jedná se o 17. díl jedenácté série (v celkovém pořadí 243. epizoda). Bart Simpson se v něm pro výstrahu podíval díky magii na svůj život v budoucnosti. Zjistí, že vede neutěšený povalečský život, bez peněz a vlastního přístřešku nad hlavou. Naopak jeho sestře Líze se daří převelice a je zvolena první prezidentkou USA, přičemž se musí vypořádat s dluhy a deficitem, které zanechal její předchůdce prezident Donald Trump.

Kamala Harrisová na inauguraci Tento díl se již dříve proslavil tím, že podle fanoušků předpověděl budoucnost a Trumpovo prezidentství. Jenže nyní, v souvislosti s inaugurací Bidena a Harrisové, okolo něj vyvstala debata znovu. Podařilo se tvůrcům předpovědět i oblek Harrisové? Či se snad Harrisová oblékla dle seriálu, čímž by mu přiřkla zřejmě větší význam na americkou politiku, než ve skutečnosti má? Americká média tvrdí, že ani jedno. Nejmladší básnířka, Bidenův pastor a Sandersovy palčáky. Kdo se stal středem pozornosti na inauguraci? Server USA Today píše, že šlo o pouhou náhodu a jakékoliv předpovídání budoucnosti vyvrací. Podrobnosti totiž vskutku lehce pokulhávají. Harrisová není prezidentkou, ačkoliv je vůbec první ženou - navíc první nebělošskou osobou - ve funkci viceprezidenta, což je jistě velký úspěch, ale prezidentkou se skutečně zatím nestala. V díle Simpsonových navíc není ani jednou zmíněno její jméno či indície ukazující na prostředí, ze kterého vzešla. Kamala Harrisová se do veřejného úřadu dostala poprvé až v roce 2003, tedy 3 roky po odvysílání epizody seriálu. Symbol jednoty A co ta fialová? Se šaty laděnými do této barvy se v americké prostředí operuje dlouhodobě. Politici historicky nosili fialovou barvu, kterou symbolizovali podporu racionálním návrhům napříč politickými stranami a také podporu suffražetkám bojujícím za volební právo žen. Další z žen, která měla na sobě při inauguraci fialovou, byla demokratická kandidátka na prezidentku z roku 2016 Hillary Clintonová. Ta řekla novinářům, že se oblékla do této barvy, protože věděla, že „zpráva, kterou prezident Biden chce komunikovat, je, abychom byli jednotní“ a chtěla tedy přispět svým dílem k celé symbolice. Bývalý americký prezident Barack Obama s manželkou Michelle (vlevo dole) a bývalý prezident Bill Clinton s manželkou Hillary (uprostřed na snímku). Předpovídají Simpsonovi budoucnost? Na rok 2021 si nepřichystali nic pěkného Ve speciálním čarodějnickém díle vysílaném 31. října 2020 na americký svátek Halloween zase Simpsonovi údajně předpověděli nepokoje, které dostaly dle některých fanoušků reálné kontury dne 6. ledna při útoku na washingtonský Kapitol. Přitom i samotný útok na Kapitol je zmíněn v dalším čarodějnickém díle, tentokrát ale z roku 1996. Simpsonovi opět předpověděli budoucnost. Greta Thunbergová totiž napodobila Lízu Simpsonovou Dalším momentem dle fanoušků seriálu byla chvíle, kdy Greta Thunbergová vystoupila s emotivním projevem na půdě OSN v New Yorku v roce 2019. V sedmnácté epizodě dvacáté série, která měla premiéru v roce 2009, totiž Líza Simpsonová psala report o tom, jak bude vypadat její rodné město Springfield v roce 2059. Při prezentaci práce ve škole následoval emotivní projev, který byl velmi podobný tomu, který na Klimatickém summitu předvedla ekologická aktivistka. Na jaře roku 2020 s příchodem pandemie covidu-19 zase někteří fanoušci tvrdili, že Simpsonovi předpověděli epidemiologickou krizi epizodou Marge v řetězech, vytvořenou roku 1993, v níž Springfield čelí fiktivnímu viru z Japonska. A předpovídat údajně umí žlutá rodinka i zakončení seriálových ság: