Internetový inzerát nabízí možnost zahrát si v Sebevražedném oddílu 2. Je to podvod, varuje režisér

LOS ANGELES Inzerát kolující internetem nabízí lákavou možnost placeného komparzu v chystaném komiksovém snímku Sebevražedný oddíl 2 (The Suicide Squad 2). Před podvodem varoval sám režisér James Gunn. Ten se sám minulý rok dostal do problémů kvůli příspěvkům na sociální síti Twitter.

Chcete si zahrát v chystaném pokračování komiksového snímku Sebevražedný oddíl? Není nic jednoduššího, než odepsat na inzerát. Castingová firma hledá muže ve věku 18 až 50 let, který by ztvárnil roli „vojáků vojáků“ (tato chyba v inzerátu opravdu je). Udávaný plat je 150 dolarů za den a ještě se objevíte po boku hvězd jako jsou Margot Robbiová, Idris Elba nebo John Cena. Nabídka, která se šíří internetem, je opravdu až příliš dobrá na to, aby byla pravdivá.

„Je to podvod. Mají špatně i název filmu,“ varuje na svém Instagramu režisér James Gunn. Odkazuje na to, že v inzerátu je název napsán jen jako Suicide Squad 2 bez anglického určitého členu „the“. „Nevím, co z toho podvodu může kdo získat, ale dávejte si pozor před bezohlednými lidmi na internetu,“ uzavírá.





Inzerát je podezřelý i herci, které vyjmenovává. James Gunn a studio Warner Bros. totiž zatím nepotvrdilo žádné obsazení. Vzhledem k tomu, že snímek se má údajně začít natáčet již teď v listopadu, se pochopitelně objevují spekulace. Idris Elba měl v prvním díle údajně hrát postavu neomylného střelce Deadshota, roli, kterou nakonec získal Will Smith. Do nového dílu ale Elba potvrzen není. Stejně jako Margot Robbiová, ačkoliv se přirozeně očekává, že její pološílená Harley Quinnová se v pokračování objeví.

Komiksové studio DC rozhodně „nechrlí“ své filmy a seriály podobnou rychlostí jako Marvel, ale stejně se fanoušci jeho hrdinů dočkají v příštích letech hned několika kousků. V roce 2020 přijdou do kin snímky Wonder Woman 1984, pokračování hitu s Gal Gadotovou v hlavní roli, a Birds of Prey, samostatný příběh o již výše zmíněné Harley Quinnové. V roce 2021 se pak fanoušci dočkají právě pokračování Sebevraždeného oddílu a nového přírůstku do batmanovské ságy, tentokrát s hercem Robertem Pattinsonem v hlavní roli. Na rok se spekuluje i o samostatném filmu superrychlého hrdiny Flashe.

Je také vhodné si připomenout, že první Sebevražedný oddíl byl i přes bombastické produkční hodnoty a hvězdné obsazení kritickým propadákem. Na agregátním recenzním serveru Rotten Tomatoes má v současné chvíli pouhých 27 %. Recenzenti filmu vyčítali nesmyslný děj, špatné zacházení s postavami a nenápaditého hlavního padoucha.

Patálie jednoho režiséra

James Gunn sice varuje před podvody, ale minulý rok si také prošel nelehkým obdobím. Společnost Disney ho v červenci loňského roku vyhodila poté, co byly na internetu zveřejněny téměř deset let staré příspěvky z Gunnova účtu na sociální síti Twitter. V nich si režisér dělal legraci z pedofilie a znásilnění. Režisér se za své chování omluvil, ale zdálo se, že mu to není nic platné. Společnost Disney ho na základě toho, že Gunnovo jednání údajně není v souladu s politikou společnosti, vyhodila od rozdělaných marvelovských Strážců Galaxie 3, ke kterým měl v té době Gunn údajně napsaný už celý scénář.

Za Gunna se postavili jeho herečtí kolegové. Dave Bautista, který ve Strážcích galaxie ztvárnil Draxe Ničitele, oznámil, že odmítá bez Gunna v natáčení pokračovat. Svou podporu také vyjádřili fanoušci například zakládáním internetových peticí. Gunna se zželelo komiksovému gigantovi DC, který si ho najal právě jako režiséra druhého Sebevražedného oddílu.

Společnost Disney ale odloučeného režiséra nakonec také přijala zpět a on znovu usedne do režisérského křesla Strážců galaxie. Disney navíc údajně počká, až Gunn dotočí Sebevražedný oddíl 2. Jeho aféra s nevhodnými tweety mu tak paradoxně naopak spíše kariérně pomohla. Gunn je teď navíc určitým spojníkem mezi dvěma hlavními rivaly na poli komiksových filmů, mezi společnostmi DC a Marvel. Jako první režisér vůbec by se totiž měl podepsat pod alespoň jeden film od obou.