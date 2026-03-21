Víra v heavy metal. Podívejte se na trailer dokumentu o kapele Iron Maiden

Díky bezprecedentnímu přístupu k oficiálním archivům kapely mapuje režisér dokumentu Malcolm Venville pět desetiletí dlouhou cestu Iron Maiden na metalový vrchol.
Strhující snímek obsahuje rozhovory s členy kapely a osobnostmi jako Javier Bardem, Lars Ulrich, Tom Morello, Gene Simmons nebo Chuck D. Nabídne také intimní pohled na jejich nekompromisní vizi a neotřesitelné pouto s celosvětovou armádou fanoušků.
Iron Maiden představují heavy metal v jeho nejčistší podobě. Alba jako Number of the Beast (1982), Powerslave (1984), Somewhere in Time (1986) nebo Seventh Son of a Seventh Son (1988) patří k absolutní žánrové klasice.
Aktuálně skupina hraje ve složení Bruce Dickinson (zpěv), Steve Harris (baskytara), Janick Gers (kytara), Adrian Smith (kytara), Dave Murray (kytara) a Simon Dawson, který s Iron Maiden hraje na koncertech na bicí. Dosavadní bubeník Nicko McBrain živě ze zdravotních důvodů nevystupuje, ale členem rodiny Iron Maiden zůstává.
V Česku Iron Maiden vystupovali už několikrát a letos je uvidíme na festivalu Rock for People.