Víra v heavy metal. Podívejte se na trailer dokumentu o kapele Iron Maiden

  16:08aktualizováno  16:08
Fandové britské heavy metalové legendy Iron Maiden se počínaje 14. květnem mohou vydat do kina na celovečerní dokument Iron Maiden: Burning Ambition mapující její kariéru. A jako předkrm je tu první trailer.

Díky bezprecedentnímu přístupu k oficiálním archivům kapely mapuje režisér dokumentu Malcolm Venville pět desetiletí dlouhou cestu Iron Maiden na metalový vrchol.

Strhující snímek obsahuje rozhovory s členy kapely a osobnostmi jako Javier Bardem, Lars Ulrich, Tom Morello, Gene Simmons nebo Chuck D. Nabídne také intimní pohled na jejich nekompromisní vizi a neotřesitelné pouto s celosvětovou armádou fanoušků.

Iron Maiden představují heavy metal v jeho nejčistší podobě. Alba jako Number of the Beast (1982), Powerslave (1984), Somewhere in Time (1986) nebo Seventh Son of a Seventh Son (1988) patří k absolutní žánrové klasice.

Aktuálně skupina hraje ve složení Bruce Dickinson (zpěv), Steve Harris (baskytara), Janick Gers (kytara), Adrian Smith (kytara), Dave Murray (kytara) a Simon Dawson, který s Iron Maiden hraje na koncertech na bicí. Dosavadní bubeník Nicko McBrain živě ze zdravotních důvodů nevystupuje, ale členem rodiny Iron Maiden zůstává.

V Česku Iron Maiden vystupovali už několikrát a letos je uvidíme na festivalu Rock for People.

Legendární Iron Maiden míří poprvé na Rock for People, v červnu 2026 zahraje v Hradci Králové
