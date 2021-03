Isteník a Krobot jako hasiči. Režisér Rybanský natáčí komedii Kdyby radši hořelo

PRAHA Filmovou komedii Kdyby radši hořelo o dobrovolných hasičích v těchto dnech natáčí Adam Koloman Rybanský, který je zároveň autorem scénáře. V něm sbor hasičů jedné vesnice čelí jiné výzvě, než přináší obvyklý oheň. Klidný život ve vsi totiž naruší podezření na akci teroristů. Komedie s Miroslavem Krobotem, Michalem Isteníkem nebo Annou Polívkovou vzniká ve Zlínském kraji. Premiéra v kinech je v plánu na začátek roku 2022.

V dalších rolích se představí Jiří Vymětal, Marek Pospíchal, Albert Čuba nebo Vladimír Škultéty. Natáčení začalo už loni v říjnu, hlavní část práce se koná během letošního února a března. Stylem a zpracováním navazuje snímek na poetiku filmů Ivana Passera nebo Jaroslava Papouška.



„Během vývoje filmu nám to lidé často říkali. Nejde však o záměr, ale oba, včetně Miloše Formana, jsou pro mě v tvorbě velikou inspirací,“ uvedl Rybanský. „Součástí mého přístupu je absurdita, humor a civilní herectví kombinované s neherci. Chtěl bych žánr komedie o obyčejném člověku aktualizovat do dnešní doby a navrátit mu závažnost, kterou často měly právě komedie z 60. let. Při práci klademe důraz na kontrasty vážného a komického, které vytváří všudypřítomnou absurditu života,“ dodal.

V příběhu se obyvatelé chystají na Velikonoce, koná se jarmark, když oslavu na návsi naruší náraz dodávky do kašny. Řidiči se podařilo zmizet a nikdo si nemůže být jistý, co se vlastně stalo. Lidé jsou nicméně přesvědčeni, že šlo o teroristický čin a zdá se, že bezpečí vesnice teď závisí na hasičích. Důležitým tématem snímku je strach, nejistota a zmatenost dnešní společnosti vyplývající z přemíry informací. „To je dnes problém všude. V klasických médiích a v oceánu internetu dnes zpochybníte jasnou pravdu a fakta a stejně tak najdete hlasitou podporu pro lecjakou pitomost. Je snadné pak obojí zaměnit,“ podotkl producent Pavel Vácha.

Scénář vznikal několik let a pandemie coronaviru posledního roku mu v mnoha ohledech dodává aktuálnost. Původní inspirací k námětu byl zoufalý čin pokáceného stromu přes koleje, který v důsledku strachu a manipulace v mediálním prostoru spáchal Jaromír Balda v roce 2017. Stal se tak prvním českým teroristou, ačkoliv byl ve svém okolí brán jako bezproblémový člověk.

„Naprosto zásadní je pro mě nesoudit a nezesměšňovat lidi s odlišnými názory, ale naopak je pochopit. Základem filmu je snaha porozumět smýšlení lidí, kteří si své názory utváří pod vlivem strachu, xenofobie, populismu nebo různých dezinformací. A toto všechno vlivem pandemie neustále sílí,“ dodal Rybanský.

Šestadvacetiletý Rabanský byl se svým bakalářským filmem Přátelské setkání nad sportem nominován na Cenu Magnesia za nejlepší studentský film 2017 a objel s ním řadu mezinárodních festivalů. Jeho další snímek Home Sleep Home měl světovou premiéru na filmovém festivalu v italském Terstu a byl opět nominován na Cenu Magnesia.