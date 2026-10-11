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Je ve mě kus Wednesday. Zpěvačka Iva Frühlingová představuje klip Stíny

Autor:
  8:08aktualizováno  8:08
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Zpěvačka Iva Frühlingová

Zpěvačka Iva Frühlingová | foto: RedHead Music

Zpěvačka Iva Frühlingová
Zpěvačka Iva Frühlingová
Iva Frühlingová (26. srpna 2026)
Iva Frühlingová se narodila se 11. května 1982 v Litvínově.
8 fotografií
Zpěvačka Iva Frühlingová vydala videoklip ke skladbě Stíny – druhé části volné francouzské hudební trilogie, kterou vytvořila s s francouzským hudebníkem a skladatelem Guillaumem Kondrackim a producentem Janem P. Muchowem.

„Asi ve mně vždycky byla trochu Wednesday,“ směje se Iva Frühlingová a dodává: „Lidé mě mají spojenou s Francií, módou a určitou lehkostí a já tuhle svoji část miluju. Ale zároveň jsem introvert, baví mě krimi, horory, noc, ticho a věci, které mají tajemství. Asi mě odjakživa přitahuje kontrast mezi něčím krásným a něčím trochu temným. A právě o druhých stránkách člověka jsou Stíny.“

Příběh zpěvaččiny písňové trilogie začal znovusetkáním s francouzským hudebníkem a skladatelem Guillaumem Kondrackim, kterého Iva Frühlingová znala z doby jeho působení kolem kapely UDG. Kondracki později odjel zpět do Francie a z české hudební scény na dlouho zmizel. Když se do Česka vrátil, oslovil Frühlingovou a společně přizvali producenta Jana P. Muchowa.

První kapitola La Silence byla o tichu a klidu. Videoklip k ní vznikl v Tokiu, k němuž má Frühlingová dlouhodobě blízko a učí se také japonsky.

Druhou kapitolou jsou právě Stíny. Převážně francouzský duet doplňuje česká pasáž, která se vrací k touze, slávě i temnotě.

„Stín pro mě není nutně něco špatného. Je to ta část nás, kterou ostatní třeba nevidí. Něco jsme prožili, něco v sobě máme, něco schováváme. Můžeme změnit město, práci nebo celý život, ale sami před sebou nikam neutečeme. Nikdo nejsme jen světlo,“ vysvětluje zpěvačka.

Temnější motivy Frühlingovou provázejí téměř od začátku. La Muerte byla paradoxně téměř veselou písní o smrti, Tik-ťak ukázala méně romantickou stránku mateřství a podobná témata otevřela také ve své knize Terapie v noci.

„Až teď mi vlastně došlo, že tenhle kontrast se mnou jde skoro pořád. Pohádková francouzská Iva nikam nezmizela. Jen má asi někde ve skříni schovanou tu Wednesday,“ dodává s nadsázkou.

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