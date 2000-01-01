Diváci ji milují, patří k největším osobnostem českého filmu i divadla. Zářila hlavně v komediálních rolích, stejně skvěle ale dokázala zahrát i úlohy vážné. Herecká legenda Iva Janžurová dnes slaví 85. narozeniny. Připomeňte si v naší galerii její slavné role nejen ve filmových klasikách Světáci, Pane, vy jste vdova (na snímku) či Čtyři vraždy stačí, drahoušku. Držitelka mnoha ocenění včetně Českého lva a divadelní Thálie navíc nepřestává hrát.
Autor: © Filmové studio Barrandov
Světáci
Autor: archiv TV Nova
„Čtyři vraždy stačí, drahoušku“
Autor: Česká televize
Marečku, podejte mi pero!
Autor: Česká televize
Což takhle dát si špenát
Autor: Filmové studio Barrandov
Svatba jako řemen
Autor: Česká televize
Zítra to roztočíme, drahoušku
Autor: Filmové studio Barrandov/Ivan Minár
Iva Janžurová, Jiřina Bohdalová a Jiřina Jirásková ve filmu Světáci (1969)
Autor: NFA
Iva Janžurová a Otto Šimánek ve filmu „Pane, vy jste vdova!“ (1970)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Iva Janžurová ve filmu „Pane, vy jste vdova!“ (1970)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Iva Janžurová a Čestmír Řanda ve filmu „Pane, vy jste vdova!“ (1970)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Čestmír Řanda a Iva Janžurová ve filmu „Pane, vy jste vdova!“ (1970)
Autor: Česká televize
Jiří Sovák po boku Ivy Janžurové v komedii Zabil jsem Einsteina, pánové... (1969).
Autor: archiv redakce
Jiří Sovák a Iva Janžurová ve filmu Zabil jsem Einsteina, pánové... (1969)
Autor: © Filmové studio Barrandov / Jaromír Komárek
Stella Májová, Karel Pavlík, Marcela Nohýnková, Iva Janžurová, Vladimír Navrátil a Regina Rázlová ve filmu Zabil jsem Einsteina, pánové... (1969)
Autor: © Filmové studio Barrandov / Jaromír Komárek
Jiří Sovák a Iva Janžurová ve filmu Zabil jsem Einsteina, pánové... (1969)
Autor: © Filmové studio Barrandov / Jaromír Komárek
Jiří Sovák, Radoslav Brzobohatý, Iva Janžurová, Otto Lackovič, Josef Bláha, Jan Pohan a Oldřich Lukeš ve filmu Zabil jsem Einsteina, pánové... (1969)
Autor: © Filmové studio Barrandov / Jaromír Komárek
Jana Brejchová a Iva Janžurová ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku...? (1974)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Vlastimil Brodský, Iva Janžurová a František Peterka ve filmu Hodíme se k sobě, miláčku...? (1974)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Nemocnice na kraji města
Autor: Česká televize/Přiba Mrázová, Miroslav Pospíšil
Josef Vinklář a Iva Janžurová v seriálu Nemocnice na kraji města (1977)
Autor: © Česká televize / Přiba Mrázová, Miroslav Pospíšil
František Peterka a Iva Janžurová ve filmu Co je doma, to se počítá, pánové... (1980)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Herečka Iva Janžurová ve filmu Co je doma, to se počítá, pánové… z roku 1980
Autor: Filmové studio Barrandov
Jan Schánilec, Pavel Landovský, Iva Janžurová a Jiří Hrzán ve filmu Svatba jako řemen (1967)
Autor: © Filmové studio Barrandov / Jaroslav Trousil
Karel Augusta, David Vlček a Iva Janžurová ve filmu Páni kluci (1975)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Iva Janžurová ve filmu Drahé tety a já (1974)
Autor: © Bonton
Iva Janžurová a Jiří Hrzán ve filmu Drahé tety a já (1974)
Autor: © Bonton
Iva Janžurová ve filmu Drahé tety a já (1974)
Autor: © Bonton
Jiří Hrzán a Iva Janžurová ve filmu Drahé tety a já (1974)
Autor: © Bonton
Jan Kraus, Eva Svobodová, Nataša Gollová a Iva Janžurová ve filmu Drahé tety a já (1974)
Autor: © Bonton
Iva Janžurová a Jiří Hrzán ve filmu Drahé tety a já (1974)
Autor: © Bonton
Iva Janžurová a Jiří Hrzán ve filmu Drahé tety a já (1974)
Autor: © Bonton
Iva Janžurová, Zuzana Bydžovská a Miroslav Vladyka ve filmu Ten svetr si nesvlíkej (1980)
Autor: © Filmové Studio Barrandov
Vladimír Kudla, Renata Mašková, Jiří Krampol a Iva Janžurová ve filmu Jak se točí Rozmarýny (1977)
Autor: © Filmové studio Barrandov / Alena Červená
Dagmar Havlová, Zuzana Bydžovská, Jiří Krampol, Iva Janžurová, Jan Kraus a Renata Mašková ve filmu Jak se točí Rozmarýny (1977)
Autor: © Filmové studio Barrandov / Alena Červená
Václav Jílek, Eva Holubová a Iva Janžurová v černé komedii Jezinky a bezinky
Autor: Karolína Holubová
Eva Holubová, Mojmír Maděrič a Iva Janžurová v černé komedii Jezinky a bezinky
Autor: Karolína Holubová
Eva Holubová, Roman Štabrňák a Iva Janžurová v černé komedii Jezinky a bezinky
Autor: Karolína Holubová
Eva Holubová a Iva Janžurová v černé komedii Jezinky a bezinky
Autor: Karolína Holubová
Iva Janžurová v představení Pusťte mě ven!
Autor: Richard Kocourek
Iva Janžurová a její dcera Sabina Remundová v představení Pusťte mě ven!
Autor: Richard Kocourek
Iva Janžurová v představení Pusťte mě ven!
Autor: Richard Kocourek
Iva Janžurová v představení Pusťte mě ven!
Autor: Richard Kocourek
Iva Janžurová a Igor Orozovič v představení Božská Sarah
Autor: Divadlo Kalich
Iva Janžurová v komedii Tomáše Bařiny Kotrmelce pana herce
Autor: Česká televize / Petr Čepela
Jana Plodková a Iva Janžurová v seriálu Náhradníci (2024)
Autor: FTV Prima
Iva Janžurová při natáčení seriálu Náhradníci (2024)
Autor: FTV Prima