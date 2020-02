Ivan Král nám udělil lekci z amerického rock´n´rollu

V neděli 2, února zemřel ve Spojených státech v 71 letech Ivan Král. Byl to jednoznačně světově nejproslulejší český rockový hudebník a první naše opravdová porevoluční producentská hvězda.

Když 10. prosince loňského roku křtil hudební publicista Honza Vedral svoji knihu Neuvěřitelný Ivan Král a pomocí skypu se s jejím protagonistou spojil přes oceán, nikdo z přihlížejících v Klubu FAMU asi netušil, že vidí Ivana Krále naposledy. Dokonce s kytarou - ve svém domově v Michiganu se prostřednictvím moderní technologie připojil k Janu Ponocnému, kapelníkovi svého českého doprovodného bandu, v několika svých písničkách. Bizarní duety vlastně symbolizovaly Královo rozkročení mezi Amerikou a Českem v posledních bezmála třiceti letech.

Nejen Album dvacetiletí

Když Ivan Král poprvé po Sametové revoluci koncertoval v Česku, způsobil poprask. Nejspíš nikdo, kdo byl tomu vystoupení v roce 1993 v pražském klubu Bunkr přítomen, na ten zážitek nezapomene. V čele tria Native, které založil v tehdy domovském Seattlu, dal domácím posluchačům i spoustě přihlížejících muzikantů dokonalou lekci z přímočarého amerického rock’n’ rollu, nesmírně nadupaného, energického, nekompromisního.

Do té doby Královo jméno a tvář čeští posluchači znali jen z obalů kultovních desek Patti Smith Group Horses (1975), Radio Ethiopia (1976), Easter (1978) a Wave (1979), nebo z alb šílence Iggyho Popa Soldier (1980) a Party (1981). Ti šťastnější, kteří bydleli na západě Čech nebo tam měli kamarády, jej viděli i ve slavném německém televizním pořadu Rockpalast. Ale spatřit Krále, toho jediného vyslance českého bigbítu do světové extratřídy, konečně naživo, to prostě znamenalo Něco.

Na stejném místě, v legendárním Bunkru, měl Ivan Král o dva roky později ještě další slavný koncert, tentokrát zaznamenaný i na CD: vystoupení příležitostné kapely, kterou dal dohromady s Noelem Reddingem, někdejším baskytaristou slavné sestavy Jimiho Hendrixe Experience.

To ovšem bylo už v úplně jiné době. Ivan Král byl tehdy česká rocková hvězda číslo jedna, ne ovšem jako kytarista nebo kapelník, nýbrž jako producent. Hned po první návštěvě Česka se na něj napojila skupina Lucie a výsledkem bylo album Černý kočky, mokrý žáby. Vyšlo v roce 1994 a z Ivana Krále udělalo vlastně vůbec první českou producentskou hvězdu - tato funkce blízkého externího spolupracovníka kapely při nahrávání tady do té doby byla prtakticky neznámá.

Hned napoprvé Ivan Král zabodoval skvěle. Černý kočky, mokrý žáby dostaly ve výročních oceněních Gramy 1994 (předchůdce dnešních Andělů) hned čtyři ceny včetně kategorií Album roku a Producent roku. Nadčasovost alba, na které mimochodem Ivan Král složil i dva velké hity Sen a Šťastnej chlap, potvrdili Andělé v roce 2011, kde byla deska vyhlášena Albem dvacetiletí.

To, co po téhle desce následovalo, vystřelilo Ivana Krále na vysoce prestižní pozici. Spolupráci od něj najednou chtěli všichni: Mňága a žďorp, Garage, Alice, Walk Choc Ice...a dokonce i Jiří Suchý. Král svému teenagerskému idolu v roce 1996 vyprodukoval album Znám tolik písní... se soundem a cítěním, ve kterém by někdejšího divouse z newyorských novovlnných klubů věru nikdo nehledal.

Bez domova

V roce 1995 stihl při všem zápřahu také natočit sólový debut Nostalgia, album, které křehkostí některých písní, zejména hitu Winner Takes All, všechny překvapilo. A o dva roky později vybraná společnost, kromě Krále také Ivan Hlas, David Koller a Karel Šůcha, dala dohromady „anonymní“ kapelu Alias a vydala stejnojmenné album. Tento pokus o „českou odpověď“ na Travelling Wilburys kupodivu zrovna dvakrát nevyšel, přestože sláva většiny zúčastněných kulminovala.

Postupem času se Ivan Král začal stahovat do ústraní, jeho jméno z obalů desek mizelo a bylo pravděpodobnější jej potkat ve Spojených státech než na pražském Žižkově. Ostatně, trvalý návrat na „rodnou hroudu“ nikdy neplánoval. Už v roce 1995 kulturnímu magazínu UNI v rozhovoru řekl: „Připadá mí, že ten pocit, kam patřím a kde je můj domov, jsem ztratil už dost dávno. Neuvažuju o trvalém pobytu nikde. Chtěl bych být třeba na Aljašce, tam je hezky. Ale jenom tak třeba na dva měsíce.“

Po své slavné éře v 90. letech se pak už Ivan Král do Česka vracel spíše nárazově. Tu a tam za nějakou produkcí (je například podepsán pod debutovým albem Anety Langerové Spousta andělů z roku 2004), jindy aby dal vzniknout novému sólovému albu nebo jej aspoň podpořil. Král měl tu výhodu, že na úrovni, kterou ke své autorské tvorbě potřeboval, ovládal řadu nástrojů, kromě kytary také zejména baskytaru a klávesy, takže byl schopen si většinu hudby natočit sám. Tímto způsobem také vzniklo jeho poslední album Colors, vydané v roce 2018.

Smutným paradoxem je, že Ivan Král stačil před smrtí natočit ještě jedno album, jehož vydání je naplánováno na druhou polovinu února. Nese název Smile. Úsměv.