‚Já se taky nejmenuju Taťka.‘ Vyšehrad se nečekaně představuje první ukázkou se zatčeným fotbalovým bossem

PRAHA Tvůrci filmu Vyšehrad postaveného na oblíbeném webovém seriálu s Jakubem Štáfkem v hlavní roli nečekaně zveřejnili první ukázku. V ní se herec Miroslav Hanuš stylizuje do někdejšího místopředsedy Fotbalové asociace České republiky Romana Berbra. Do kin by se měl snímek dostat na jaře příštího roku.

Julius „Lavi“ Lavický (Jakub Štáfek), nezvedený bývalý fotbalista extraligové Sparty, nebude očividně jediným hrdinou chystaného filmu Vyšehrad. Pozornost na sebe strhnul v první ukázce Miroslav Hanuš, jenž představuje reálnou osobu, kterou policie zatkla v souvislosti s korupční aférou. To ale tvůrci, kteří scénu točili v září, vědět samozřejmě nemohli.

„Je to v podstatě jediná vážná scéna v téhle komedii, ale je tak pravdivá… Pár týdnů poté, co jsme tohle natočili, zatkli reálného Romana Berbra. To nevymyslíte, to píše sám život. Nebo jak my s oblibou říkáme: Někdo nám asi ukradl scénář filmu,“ vysvětlil s úsměvem producent snímku Ctibor Pouba.



Ve filmu diváci kromě Štáfka a Hanuše uvidí i Jakuba Prachaře, Ondřeje Pavelku, Jiřího Ployhara, Šárku Vaculíkovou, Veroniku Kubařovou, Davida Novotného, Jaroslava Plesla, Ivanu Chýlkovou, Davida Prachaře nebo Věru Hlaváčkovou.

Přidá se ale i mnoho známých fotbalistů a dalších vrcholových sportovců jako je Tomáš Rosický, Patrik Berger, Jan Koller, Vladimír Šmicer, Roman Bednář, Václav Kadlec, Ondřej Pavelec nebo třeba sportovní komentátor Jaromír Bosák.

„Vyšehrad je fenomén a pro všechny tvůrce je to totální srdcová záležitost. A protože všichni trochu dorostli, jsou moudřejší a dospělejší, tak jsme si řekli, že by Vyšehradu slušelo filmové plátno. Velikostně je pro Laviho tak akorát. Chtěli bychom tuhle velkolepou podívanou ukázat lidem hlavně v kině. Když už Lavi znovu ožije, tak ať je to s plnou parádou. Tvoříme ryzí zábavu a diváci se mají na co těšit,“ dodává Pouba.