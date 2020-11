Jak nedojet na mělčinu. Divadla potřebují alespoň odhad, kdy se začne hrát

PRAHA Očekávaná podzimní akce Pražský divadelní festival německého divadla se bude konat v internetové podobě. Ovšem jinak se nejistota v českých divadlech spíš stupňuje, spekuluje se, že zůstanou zavřená do konce roku, a stále také chybí parametry, podle nichž by se dal plánovat aspoň rámcový harmonogram obnovení provozu.

Situace v českých divadlech zůstává nepřehledná, především není možné jakkoli plánovat, neboť nejsou známé žádné parametry. Uzavření divadel čeká od 2. listopadu i naše německé sousedy a němečtí divadelníci v otevřené výzvě apelují na kancléřku Merkelovou, aby svůj záměr zvážila. Píší, že divadla ani ostatní sály určené kulturním produkcím nepřispěly ke zvýšení nákazy, jelikož existují přísné hygienické koncepty s jasnými pravidly, která všichni dodržují.

„Uzavření těchto důležitých veřejných míst – zejména v dnešní době – způsobuje velké sociální škody a ničí budování důvěry publika, které počítalo s tím, že s námi může trávit čas a zůstat přitom ochráněné před infekcí,“ píše se v provolání Německého divadelního sdružení. A pisatelé také upozorňují na existenční ohrožení mnoha malých a středních divadel, zejména pak soukromých.



V divadle se téměř nikdo nenakazil

Také domácí Asociace profesionálních divadel je stejného názoru. Má k dipozici data, že v době od 8. 6. do 12. 10. letošního roku odehrála veřejnoprávní divadla 2026 představení, která navštívilo 397 368 diváků a počet zjištěných nakažených diváků činí pět, a to ještě ne zcela průkazných. Ředitel Národního divadla Jan Burian říká, že pokud jde o hlediště, tak se stále potvrzuje, že divadlo je bezpečné prostředí. „Chápeme, že když se zavřou školy, tak se zavřou i kulturní instituce. Náš názor ale je, že ve chvíli, kdy se děti budou moct vrátit do škol, měli by se vrátit i diváci do divadel.“

Některá pražská divadla zkoušejí, nezřídka v omezeném režimu, jiná ani to nemohou, neboť se potýkají s covidem a pochopitelně nemusí jít o onemocnění v souboru. „Museli jsme přerušit zkoušení, protože nám onemocněly dvě garderobiérky, a to jsme měli týden před premiérou hry Davida Jařaba Freudovo pozdní odpoledne,“ říká ředitel Divadla Na zábradlí Petr Štědroň, který je také dramaturgem festivalu německého divadla.

„Včera jsme měli videomítink s magistrátními úředníky, kteří uvažují o tom, že divadla zůstanou zavřená do konce roku. Nemůžeme prodávat lístky na listopad, to je jasné, ale tajně jsme doufali, že aspoň druhá půlka prosince se zachrání, protože to bývají velké tržby. Teď to ale vypadá špatně,“ dodává. „V lednu bychom měli mít premiéru nové hry Petera Handkeho Zdeněk Adamec, kterou má režírovat Dušan D. Pařízek. To nyní řešíme, měl by začít zkoušet koncem listopadu a doufáme, že to půjde, že bude moci zkoušet aspoň v šesti lidech. Je to velmi náročné, situace se stále mění, navíc magistrát nás tlačí do úsporných opatření. Jsme malé divadlo a nemáme tak obrovské ztráty jako velké scény, ale i tak pořád řešíme, jak nedojet na mělčinu. Snažíme se, aby se finanční škrty aspoň rozložily do určitého období, ale pro nás skutečně není řešení snižovat počet premiér, to není žádná úspora, náklady jsou jinde, třeba na mzdový fond, a to je snad každému jasné, kam to povede.“

Naštěstí se ale do jisté míry podařilo zachránit festival německého divadla, který se kompletně odehraje online. „Už před měsícem jsme museli definitivně rozhodnout, zda se přehlídka vůbec bude konat, museli jsme totiž rušit nasmlouvané pronájmy divadel pro festivalová představení,“ vysvětluje Štědroň.

Organizátoři festivalu nyní připravují pět až sedm přenosů, které se sice vzhledem k vývoji situace neodehrají živě, ale půjde o inscenace z minulé sezony z několika špičkových německých scén jako je Münchner Kammerspiele, Deutsches Schauspielhaus Hamburg, Thalia Hamburg a Deutsches Theater v Berlíně. „Něco mají natočené, něco jim zafinancujeme my společně s Goethe-Institutem. Oni tak získají profesionální záznam na pět kamer a poskytnou nám ho na čtyři pět dní. My zaplatíme licenční poplatky a budeme moci ty inscenace streamovat. Zatím máme jen tři konkrétní tituly, například z Hamburku výbornou inscenaci Anatomie sebevraždy v režii britské režisérky Katie Mitchellové, ostatně tu jsme chtěli pozvat naživo.“

Milionové ztráty

Největší finanční ztráty mají velká kamenná divadla, V Národním podle jeho ředitele Jana Buriana činily před druhým uzavřením odhadem 180 milionů korun. „Nyní k tomu musíme přičíst měsíčně třicet milionů korun, to jsou naše běžně plánované tržby a v prosinci bývají pochopitelně větší.“

Ředitel také říká, že se musí hledat rozumná restrikce pro sborová tělesa. „Národní divadlo je ochotné ke kompromisu, ale jsme toho názoru, že část repertoáru se musí obnovit s předstihem, a ne ve chvíli, kdy bude situace úplně klidná. Potřebujeme dát divákům najevo, že se vracíme, to je nutný předpoklad pro předprodej vstupenek, ten nelze zahájit ze dne na den.“

Divadlo také musí začít zkoušet v normálním režimu, nyní probíhají zkoušky omezeně. „Nutně potřebujeme odhad, kdy se začne hrát, neboť stále předěláváme plány, a to má také dopady na spolupráci se zahraničím. Máme například domluvenou režii slavného Calixta Bieita, který pracuje ve Švýcarsku a má nyní v Národním režírovat Káťu Kabanovou. Nemůžeme to přehazovat, a tak musíme hledat provizorní řešení, inscenaci nazkoušet a pak ji zakonzervovat. Jsme připravení splnit vše, abychom omezili rizika, ale bez aspoň rámcového odhadu se nehneme z místa,“ zdůrazňuje Burian.