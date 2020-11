Pevné nervy a čas. Jak požádat o peníze z programu Covid-kultura?

Soukromá divadla, galerie i další podnikatelé v kultuře mohou požádat o finanční podporu z programu Covid-kultura. Jak složité ale je o takový příspěvek požádat? Server Lidovky.cz se pokusil sestavit návod, jak postupovat krok po kroku.

Největší změnou oproti jarním žádostem o podporu je změna podání. Jednoduchý formulář nahradil u programu Covid Kultura II dotační systém ministerstva průmyslu a obchodu, který je pravděpodobně koncipovaný na daleko vyšší částky.

Aby mohl žadatel žádost podat, musí podstoupit dvojí registraci. První a nejtěžší je registrace do portálu eidentita.cz. Pokud zvládnete tu, máte za sebou největší problém s podáním žádosti.



Eidentita.cz

Eidentita.cz je portál národního bodu pro identifikaci a autentizaci. O jeho existenci pracovníci z kultury pravděpodobně nikdy neslyšeli.

Odkaz na založení nového profilu musíte hledat, domovská stránka jej nenabízí. Po kliknutí na Přihlásit se ocitnete na stránce, kde si musíte vybrat způsob přihlášení (byť ještě nemáte účet). Pokud si nevyberete z nabízených možností jako eobčanka, moje ID nebo První certifikační autorita, zvolte NIA ID (dříve „jméno, heslo a SMS“). Pod přihlašovacím oknem se objeví odkaz na registraci.

Po založení profilu neboli identifikačního prostředku budete vyzváni k aktivaci účtu. To jde třemi způsoby: eobčankou (občanský průkaz s čipem), datovou schránkou a návštěvou Czech Pointu (CP). Zvolením první nebo druhé možnosti se dostanete přímo k možnosti ověření, v případě aktivace přes datovou schránku na stránky mojedatovaschranka.cz, kde se po přihlášení objeví výzva k autorizaci požadavku NIA ID z eidentity.cz. Potvrdíte a máte aktivovaný profil na eidentita.cz Pro ověření na Czech Pointu vám do schránky přijde email s číselným kódem, se kterým se dostavíte na pracoviště Czech Point. Zde již naštěstí vědí, co s tím dál.

Po aktivaci eidentity se neodhlašujte, ale přejděte na kultura.mpo.cz, kde se musíte registrovat do systému MPO k podání žádosti. Vlevo zvolíte Registrace žadatele. V prvním kroku vyberete pro sebe odpovídající možnost zda jste 1) právnická osoba, 2) fyzická osoba podnikající nebo 3) fyzická osoba nepodnikající. Pokud máte IČ, jste fyzická osoba podnikající. Pokud IČ nemáte (jste například herec), zvolíte fyzická osoba nepodnikající.

V druhém kroku je potřeba zaškrtnout políčko „Souhlasím s veškerými podmínkami používání aplikace a nakládání s údaji, které jsem aplikaci poskytl.“ a zvolit další postup.

Pokud máte datovou schránku, zvolte „Převzetím údajů z datové schránky“. Zůstal-li jste přihlášený v eidentitě.cz, objeví se formulář k dovyplnění. V opačném případě se objeví přihlášení do eidentita.cz. Pokud datovou schránku nemáte, zvolte „Ručním vyplněním údajů žadatele“. Po přihlášení do eidentity.cz budete vyzváni k zadání emailové adresy, na kterou vám do několika minut přijde ověřovací kód.

V třetím kroku buď máte nebo nemáte předvyplněné údaje. Nabídka polí je závislá na typu osoby. V podstatě doplníte IČ nebo DIČ a dále adresu pobytu. Tu zadáte kliknutím na tužku vpravo, objeví se formulář (obrázky adresa.jpg až adresa5.jpg). Při zadávání adresy se nenechte odradit tím co vyskakuje pod vámi plněným polem. Až bude adresa ve formátu ulice, PSČ, město v nabídce se objeví správná možnost, kterou vyberete.

Máte-li jinou doručovací adresu než trvalou, zkopírujte si kód a ušetříte si nové zadávání adresy. Pole „Statutární zástupci“ jako fyzická osoba nevyplňujte, pravděpodobně žádného ředitele nebo jednatele nemáte. Registraci dokončete tlačítkem Dokončení registrace.



Po úspěšné registraci můžete začít vyplňovat žádost. Vyberete „Covid – Kultura, Výzva č. 2 – Jednorázová podpora 60 000 korun“. Její vyplnění je oproti předchozím registracím vlastně lehké. Je vidět, že proběhlo připomínkové řízení s lidmi z kulturního sektoru, byť problém s vyplněním nebudou mít asi jen produkční, kteří ale žádat nesmějí. Jedná se o velmi zjednodušenou grantovou žádost. Po tomto motivačním úvodu směle zmáčknete modré plus v kroužku a odkryje se ona žádost o dotaci.

Prvním oříškem je hned první povinné pole „Název žádosti“. Nic nevymýšlejte a uveďte třeba své jméno. Na první stránce už zbývá k vyplnění jen váš telefon, email a číslo bankovního účtu (Tlačítko Nový).

Svou žádost nezapomeňte pravidelně ukládat. K tomu slouží tlačítko „Uložit“ nahoře. Máme prakticky ověřeno, že vás systém neodhlásí ani po několika minutách nečinnosti, ale proč riskovat.

Pokud chcete, aby práce odsýpala, překlikněte se na Čestná prohlášení a zaškrtněte po přečtení vše, co je pravda. Pro pokračování v žádosti musí být zaškrtnuto vše.

Zbývá už jen vyplnit údaje o projektu, neboli stěžejní část žádosti. Každá položka je popsaná a slouží ke získání hrubého přehledu pro hodnotitele projektu. Tedy pozor. Vyplňte připravovaný projekt (inscenace, koncert, klip…), není to jako v programu pro OSVČ náhrada za znemožnění činnosti, ale dotace na vznik něčeho nového. Zatím je těžké říct, jak moc podrobně je nutné pole vyplnit a kolik příloh je optimálních. Hodnocení prvních žádostí pravděpodobně teprve probíhá a proto je lepší nic nepodcenit.

Po vyplnění a nahrání příloh si tlačítkem „Zkontrolovat pro podání“ (je vedle „Uložit“) ověříte, zda jste splnili formální nároky žádosti. Zhluboka se nadechněte a žádost podejte. Její stav si můžete kontrolovat pod „Žádosti/projekty uživatele“.

Podání žádostí končí 23. listopadu.