Jak se z českého horníka stal programátor. Nová šichta představuje na internetu ukázku

PRAHA Debutový snímek režiséra Jiřího Andrše už má na kontě celou řadu cen z festivalů. Divákům se ale v široké internetové distribuci představuje až nyní díky Ozvěnám MFDF Jihlava. Při této příležitosti film představuje zbrusu nový trailer. Do kin by Nová šichta měla zamířit 27. května, pokud to dovolí epidemiologická situace.

Tomáš Hisem byl horníkem. Když se ale v roce 2017 zavíral důl Paskov, muselo v jeho životě dojít k razantní změně. Svérázný Ostravák se slabostí pro „Baníček“ se zapsal do rekvalifikačního kurzu, aby se stal expertem na informační technologie.

Snímek debutanta a studenta FAMU Jiřího Andrše vznikal čtyři roky. Je citlivým portrétem muže, který se vlivem osudu octne v situaci, kterou nikdy nemohl předvídat. Vypořádá se s ní po svém. Kromě dvou trofejí z Jihlavy získal Andrš i Cenu Innogy pro objev roku české filmové kritiky 2021 a dvě ceny na prestižním mezinárodním filmovém festivalu v Lipsku (Zlatou holubici neboli Cenu divácké poroty a Cenu televize MDR pro mimořádný východoevropský dokument).