Jak se žije s desítkami tygrů? Díky úspěšnému dokumentu se policie vrátí k nevyřešené vraždě

„V Americe žije v zajetí víc tygrů, než kolik jich je v přírodě v celém zbytku světa.“ Titulním králem tygrů v novém dokumentárním seriálu je Joe Exotic (vlastním jménem Joseph Maldonado Passage), už na první pohled excentrický majitel zooparku v americké Oklahomě. Už nějakou dobu mu leží v žaludku Carole Baskinová, provozovatelka konkurenční chovné stanice Big Cat Sanctuary a tak se s ní přetahuje o pozornost. Běžná „sousedská“ rozepře? Ne tak docela.

Každá další minuta nečekaného dokumentárního hitu je zvláštnější a zvláštnější. Diváci se dozví, že Joe Exotic se snažil o kariéru zpěváka country a dokonce kandidoval na prezidenta. Pochopitelně neměl nejmenší šanci, což si ale polygamista a fanoušek všech možných zbraní nechtěl přiznat. Na svou rivalku Baskinovou si nakonec chtěl najmout nájemného vraha, což ho nakonec dostalo do vězení.

Ani Carol Baskinová není žádné neviňátko. V roce 1997 beze stopy zmizel její manžel Jack „Don“ Lewis. V dokumentu jsou neurčité náznaky o tom, že mohlo jít o úkladnou vraždu - Baskinová mohla svého muže zabít a nakrmit s ním jejich tygří smečku. Díky popularitě Tygřího krále se policie o nevyřešený případ znovu začala zajímat.

Since @netflix and #Covid19 #Quarantine has made #TigerKing all the rage, I figured it was a good time to ask for new leads. #CaroleBaskin #DonLewis #Netflix #Tiger #BigCatRescue #JoeExotic #TigerKingNetflix #HCSO pic.twitter.com/LHoJcBZVOI