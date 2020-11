Jak skvěle vybruslit z trapasu. Odložený případ: Hammarskjöld je zábavný krach

PRAHA Tohle je buďto ten nejzáhadnější příběh vraždy na světě, nebo ta úplně nejidiotštější konspirační teorie; jestli je to to druhé, tak se velice omlouvám. Tuto větu pronáší na úvod svého filmu dánský režisér Mads Brügger, oblečený celý v bílém, sedící v hotelu Memling v Kinshase v Demokratické republice Kongo a diktující jedné ze dvou najatých černošských asistentek scénář dokumentu, který právě vytváří.

Není to ale zdaleka ta nejšílenější věc v tomto filmu. Dokumentaristova bizarní formální šaráda je totiž jenom neškodná hra, zatímco prapodivné a děsivé skutečnosti, jež jeho snímek poodkrývá, mohou být reálné.

Prvotním hybatelem dokumentu Odložený případ: Hammarskjöld je pátrání po příčině tragické smrti někdejšího generálního tajemníka OSN Daga Hammarskjölda při leteckém neštěstí v Severní Rhodésii. Došlo k němu 18. září 1961 a dodnes je obestřeno tajemstvím. Mise švédského šéfa OSN měla vyřešit krizi spojenou s odtržením Katangy od Konga. Podle některých teorií Dag Hammarskjöld, vedený pevným antikolonialistickým přesvědčením, překážel zájmům mocností, zejména Velké Británie a USA, a také belgických těžařů, kteří odtrženou Katangu fakticky ovládali.

ODLOŽENÝ PŘÍPAD: HAMMARSKJÖLD Dánsko 2019

O případ se už v 70. letech začal zajímat švédský diplomat Hilding Björkdahl, jenž tehdy přímo v dějišti tragédie obdržel od místních prostřílený plát plechu, údajně pocházející ze zříceného letadla. Jeho pátrání později ještě s větší vervou převzal jeho syn Göran Björkdahl, který o případu shromáždil množství poznatků a je spolu s režisérem hlavním průvodcem dokumentu. Mads Brügger jim v duchu svého excentrického stylu opatří tropické helmy (aby ochránili svou skandinávskou pleť) a dvě lopaty a vydají se kopat na místo havárie... Skoro se jim podaří začít, než jim to úřady zatrhnou.

Okolo poloviny to vypadá, že se film nezadržitelně řítí k zemi jako nešťastné letadlo. Dojde na režisérovo kajícné (a zábavné) přiznání krachu, jenomže tím to nekončí. Něco totiž přece jen začíná vyplouvat na povrch. A zkratka SAIMR (čili South African Institute for Maritime Research), kterou předtím nikdo neznal, se stává děsivým přízrakem a vstupenkou do světa stínů uplynulých dekád, v němž plány tajných služeb či soukromých organizací soupeřily s fantazií šílenců či spisovatelů...