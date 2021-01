Jak šokovat fanoušky. Zpěvačka Azealia Banksová zveřejnila video, kde vaří mrtvolu vlastní kočky

LOS ANGELES V dnešní době je těžké, aby celebrita něčím šokovala. Americké hip-hopové divě Azealie Banksové se to podařilo. Ve snaze vystavit si kosti své oblíbené kočky vykopala její mrtvolu a hodila ji do vařící vody. Vše natočila na video. To sice ze sociálních sítí zanedlouho smazala, ale video už si žilo vlastním životem.

„Lucifer 2009-2020. Má drahá kočička. Díky ti za všechno. Legenda. Ikona. Navždy vděčný společník,“ píše se v popisku kontroverzního videa, které Azaelia Banksová nahrála na sociální sítě. V něm vykopává mrtvolu svého kocoura z hlíny, aby ho následně hodila do hrnce s horkou vodou.

Video na sebe rychle upoutalo pozornost a šokovaní fanoušci zpěvačky ho šířili po internetu i poté, co zpěvačka původní video smazala. Později ale nahrála na svůj Instagram fotku se zátiším s různými předměty. Jedním z nich je i lebka malého zvířete, pravděpodobně kocoura, kterého předtím vařila. Kočičí lebka na fotce zveřejněné Banksovou. Rodačce z Harlemu nejsou kontroverze a skandály cizí. V roce 2016 zveřejnila video, kde uklízí místnost od krve a peří. K tomu napsala, že praktikovala brujeríu, což je španělské označení pro magii a čarodějnictví. Na sociálních sítích také občas zveřejňuje fotky sama sebe, které hraničí s pornografií. Kromě toho je Banksová zapřísáhlou podporovatelkou Donalda Trumpa. O jeho protikandidátovi Bidenovi prohlásila, že je to „skutečně strašidelný člověk“. Pozor, video obsahuje drastické záběry: